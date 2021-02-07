بازسازی ۲۰دستگاه اتوبوس شهری گرگان/سختی کار به رانندگان تعلق گرفت

محمد ابراهیم جرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از پیگیری‌های چند ساله شورای شهر و شهرداری، امتیاز سختی کار به راننده اتوبوس گرگان تعلق گرفت.

وی افزود: این رانندگان از این پس می توانند با ۲۰ سال سابقه کار و با حقوق ۳۰ ساله بازنشسته شوند.

جرجانی بیان کرد: رانندگان اتوبوس از لحاظ روحی و روانی و فیزیکی به مرور زمان دچار آسیب شده و در معرض فرسودگی قرار دارند لذا سختی کار به آنها تعلق گرفت.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان همچنین از بازسازی ۲۰ دستگاه اتوبوس درون شهری خبر داد و گفت: این بازسازی شامل بدنه، داخلی، صندلی، امکانات سرمایشی و گرمایشی خواهد بود.

جرجانی بیان کرد: همچنین بهسازی برخی از ایستگاه های اتوبوس و مکانیزه کردن آنها در دستور کار است تا مردم در آن احساس آسایش کنند.