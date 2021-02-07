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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۰۳

سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در خوزستان:

۲ شهر خوزستان قرنطینه می‌شوند

۲ شهر خوزستان قرنطینه می‌شوند

اهواز- سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در خوزستان از قرنطینه شدن شهرستان‌های رامهرمز و شادگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی عصر امروز یکشنبه مصوبات و محدودیت‌های جدیدی را که به مدت دو هفته در شهرستان‌های رامهرمز و شادگان اعمال می‌شوند، تشریح کرد.

وی تصریح کرد: به مدت دو هفته پرسنل ادارات در شهرستان‌های رامهرمز و شادگان به صورت یک دوم در محل کار و یک دوم به صورت دورکاری فعالیت می‌کنند؛ همچنین بانک‌های این دو شهرستان در صورت کسب امتیاز ۹۵ از دانشگاه علوم پزشکی با صد در صد ظرفیت می‌توانند به خدمات خود ادامه دهند.

سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در خوزستان افزود: همچنین به مدت دو هفته به جز اصناف و مشاغل ضروری سایر اصناف شامل گروه‌های دو، سه و چهار امکان فعالیت را در این دو شهرستان ندارند.

نجاتی تصریح کرد: به مدت دو هفته روستاهای دارخوین، بوزی، سید علوان در شادگان و روستاهای رستم آباد، ابوذر و سرطا از توابع رامهرمز قرنطینه هستند.

وی گفت: از مردم شادگان و رامهرمز انتظار می‌رود که نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بیش از پیش توجه کنند تا شاهد خروج این دو شهرستان از شرایط بحرانی شویم.

سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در خوزستان تأکید کرد: همه دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی، دستگاه قضائی و امنیتی، تعزیرات و… با جدیت این مصوبات را در دو شهرستان یاد شده اعمال می‌کنند.

کد مطلب 5141512

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