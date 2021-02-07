به گزارش خبرنگار مهر، محسن ریاضی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اصفهان با بیان اینکه ۶۶ درصد از جمعیت استان اصفهان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، اظهار داشت: حدود ۳۵۹ هزار مستمری بگیر و بیش از یک میلیون و ۱۵۹ هزار بیمه شده اصلی در استان از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند.

وی بیان اینکه ۱۱۰ هزار و ۲۰۱ کارگاه فعال در استان اصفهان وجود دارد، افزود: به طور میانگین در استان اصفهان ۹۶۰ میلیارد تومان هزینه مستمری و ۶۰ میلیارد تومان هزینه بیمه بیکاری پرداخت می‌شود، اکنون ۱۹ هزار و ۱۸۱ بیمه شده از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان هم مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در استان از کارفرمایان است که به دلایل مختلف وصول نشده است.

اجرای طرح حذف دفترچه‌های درمانی از ابتدای اسفندماه در استان اصفهان

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با مروری بر اقدامات این سازمان در سطح استان اصفهان از سال گذشته تاکنون ابراز داشت: به شکل میانگین ماهانه ۱۵۰ دفترچه بیمه کاغذی در ماه در اصفهان تعویض می‌شود و در این ارتباط طرح حذف دفترچه‌های درمانی از ابتدای اسفندماه در استان اجرایی می‌شود.

وی اضافه کرد: بدین ترتیب از آن پس در مراکز طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه و داروخانه نیازی به ارائه دفترچه درمانی وجود ندارد و شاهد کاهش سالانه حداقل ۱۵۰ هزار مراجعه به ادارات تأمین اجتماعی خواهیم بود.

ریاضی به طرح پرونده الکترونیک، کمک به کارگاه‌های آسیب دیده از تحریم‌ها به عنوان دیگر اقدامات این سازمان اشاره کرد و گفت: در دوران شیوع کرونا اقداماتی همچون کمک به کارگاه‌های آسیب دیده از کرونا، استمهال حق بیمه کارفرمایان، پرداخت بیمه بیکاری، پرداخت غرامت ایام بیماری و ارائه دیگر خدمات مانند طرح مهم ۳۰۷۰ را مدنظر قرار دادیم.

وی ادامه داد: خدما ت غیرحضوری طرح ۳۰۷۰ شامل پرداخت هدیه ازدواج، ابلاغ الکترونیک – جایگزینی سامانه خدمات خدمات غیرحضوری، حذف مراجعه حضوری فرزندان اناث مستمری بگیران و ثبت هوشمند خاتمه کفالت، ابلاغ مفاصا حساب به واگذارنده و پیمانکار، استعلام وضعیت دریافت مستمری و بیمه شده، درخواست غیرحضوری تکمیل سوابق، انعقاد قرارداد و دریافت برخط بیمه اختیاری، اخذ غیرحضوری تعهدنامه و حذف ابلاغ غیرالکترونیک دریافت غیرحضوری اعتراض کارفرما و تعیین و اعلام زمان رسیدگی است و دریافت برخط بیمه حرف و مشاغل آزاد، بیمه بیکاری غیرحضوری،، سرویس غیرحضوری احتساب سوابق دوران سربازی، درخواست غیرحضوری کمیسیون پزشکی، انعقاد قرارداد موارد دیگر است.

اجرای طرح دوشنبه‌های دیجیتالی برای رونمایی از خدمات غیرحضوری

وی با اشاره به اجرای طرح دوشنبه‌های دیجیتالی برای رونمایی از خدمات غیرحضوری در هر هفته تاکید کرد: در درگاه تأمین اجتماعی ۲۰ خدمت به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود و ۱۰ خدمت دیگر تا پایان سال هر هفته دو یا سه خدمت رونمایی می‌شود تا ۳۰ خدمت به صورت غیرحضوری به بیمه شدگان ارائه شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه بیمه شدگان برای استفاده از خدمات غیرحضوری این سازمان باید اطلاعات هویتی خود و افراد تحت تکفل خود را در سامانه ثبت کنند، گفت: ثبت مشخصات هویتی افراد شامل مشخصات فردی، شماره تلفن همراه و شماره حساب برای سهولت کار در بانک رفاه است که در سامانه es.tamin.ir ثبت می‌شود و در صورت هرگونه مشکل شماره تلفن ۱۴۲۰ نیز به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی بیمه شدگان است و هر نوع انتقاد آنها از روند کار است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ضرورت طرح پرونده الکترونیک برای بیمه شدگان به عنوان یک ضرورت تاکید کرد: سهولت دسترسی به اطلاعات بیمه شدگان در شعب سراسر کشور، کاهش تردد، سهولت دسترسی به اسناد، نامه‌ها و سوابق بیمه شدگان، افزایش ایمنی اسناد در مقابل حوادث، از بین بردن مخاطرات ناشی از انتقال اسناد از اهداف اجرای این طرح است.

تقسیط حق بیمه کارفرمایان در ایام کرونا

ریاضی با اشاره به اینکه کارفرمایان در ایام کرونا با چالش‌های بسیاری برای پرداخت حق بیمه خود مواجه بودند، تصریح کرد: از طریق ستاد تسهیل در استانداری و کمیته‌های تأمین اجتماعی کارگاه‌هایی که برای پرداخت حق بیمه خود دچار مشکل بودند شناسایی و برای تقسیط حق بیمه آنها همکاری لازم انجام شد.

وی اضافه کرد: بر این اساس حمایت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومانی از طریق ستاد تسهیل کارگاه‌های شناسایی شده انجام و علاوه بر کارفرمایان، بیمه بیکاری برای کارکنان مشاغل آسیب دیده در ایام کرونا نیز به نوعی با تعاملاتی با اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیمه بیکاری به افراد مشمول پرداخت شد.

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با حضور بازرسان در محل و ماهیت دورکاری برخی مشاغل مانند خبرنگاری حتی در دوران پیش از شیوع کرونا گفت: سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرده است مبنی بر اینکه برخی مشاغل ماهیت دورکاری دارند و این نکته در بازرسی محیطی بازرسان مورد توجه قرار می‌گیرد.

مشکل بیمه خبرنگاران جدید

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان درباره بیمه خبرنگاران نیز گفت: حق بیمه این افراد ۳۰ درصد است که سهمی از آن را کارفرما پرداخت می‌کند و ۱۰ درصد این مبلغ سهم فرد بیمه شده است؛ مابقی این مبلغ را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده یا از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری در هدفمندی یارانه‌ها بودجه‌ای برای بیمه خبرنگاران دیده نشده است، گفت: همچنین برای معرفی افراد جدید هم محدودیت‌هایی وجود دارد.