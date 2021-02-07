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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۱۹

رحمان رضایی از سرمربیگری تیم فوتبال ذوب‌آهن برکنار شد

رحمان رضایی از سرمربیگری تیم فوتبال ذوب‌آهن برکنار شد

رحمان رضایی سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن از هدایت این تیم برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه ذوب آهن، رحمان رضایی سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن از هدایت این تیم برکنار شد. در متن بیانیه این باشگاه آمده است؛

نظر به عدم تحقق اهداف تعیین شده در متن قرارداد ۹۹/۶/۱۵،و مصوبه ۹۹/۷/۱۱ هیات مدیره در خصوص کسب حداقل ۱۱ امتیاز در ۵ مسابقه و عدم حصول نتایج مدنظر، هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان پس از بررسی تمام موارد وبا توجه به نارضایتی هواداران ذوب آهن تصمیم به قطع همکاری با جناب آقای رحمان رضایی گرفت.

هنوز سرمربی جدید ذوب آهن اصفهان تعیین نشده، اما پس از بررسی گزینه‌های مدنظر سرمربی جدید تیم ذوب آهن به زودی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5141521

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    نظرات

    • ا.ع IR ۰۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
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      پاسخ
      مشکل این دوتا تیم اصفهانی،مربی وبازیکن نیست وبزرگترین ضربه رااین دوتاتیم توچندسال اخیربخاطر،باندبازی وسیاسی کاری هیئت مدیره وسنگ اندازی افرادی که دستشون از این تیمهاکوتاه شده هست ،که نمونه مستندوبادلیل ومدرکش افشاگری برادر آقای غیاثی داور کشورمون دراروپاهست درموردتبانی باداوران ضدذوب آهن توسط ...

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