به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه ذوب آهن، رحمان رضایی سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن از هدایت این تیم برکنار شد. در متن بیانیه این باشگاه آمده است؛

نظر به عدم تحقق اهداف تعیین شده در متن قرارداد ۹۹/۶/۱۵،و مصوبه ۹۹/۷/۱۱ هیات مدیره در خصوص کسب حداقل ۱۱ امتیاز در ۵ مسابقه و عدم حصول نتایج مدنظر، هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان پس از بررسی تمام موارد وبا توجه به نارضایتی هواداران ذوب آهن تصمیم به قطع همکاری با جناب آقای رحمان رضایی گرفت.

هنوز سرمربی جدید ذوب آهن اصفهان تعیین نشده، اما پس از بررسی گزینه‌های مدنظر سرمربی جدید تیم ذوب آهن به زودی اعلام خواهد شد.