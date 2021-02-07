موفقیت در حذف دفترچه های درمانی منوط به همکاری مراکز پزشکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی فارس، ابراهیم کشاورز گفت: تمامی افراد تحت پوشش سازمان می‌توانند در زمان مراجعه به پزشک و مؤسسات تشخیصی و درمانی بدون ارائه دفترچه و تنها با ارائه کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی خود احراز هویت شده و خدمات را دریافت کنند.

وی با اشاره به توقف چاپ دفترچه‌های کاغذی از اول اسفند ماه اظهار کرد: بیمه شدگان و بازنشستگانی که صفحات دفترچه آنها به پایان می‌رسد نیازی به دریافت دفترچه جدید ندارند، لیکن صفحات سفید موجود در دفترچه‌های کاغذی بیمه شدگان کماکان معتبر و قابل استفاده خواهد بود.

کشاورز تاکید کرد: تمامی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی بایستی قبل از مراجعه به مراکز درمانی نسبت به استعلام استحقاق درمان خود اقدام و از پوشش بیمه‌ای اطمینان حاصل کنند.

مدیر کل تأمین اجتماعی فارس در ادامه به معرفی روش‌های استعلام استحقاق درمان پرداخت و بیان کرد: بیمه شدگان می‌توانند با مراجعه به سایت es.tamin.ir و یا با شماره گیری #۱۴۲۰*۴* یا #۱۶۶۶* بوسیله تلفن همراه از وضعیت پوشش بیمه‌ای خود مطلع شوند.

کشاورز حذف دفترچه‌های کاغذی را گامی در تحقق پرونده سلامت الکترونیک تامین اجتماعی برشمرد و افزود: در این طرح با همکاری پزشکان و مراکز تشخیصی درمانی، نسخه الکترونیک جایگزین نسخه‌های کاغذی شده و بیمه شدگان می‌توانند با ایجاد حساب کاربری در سامانه es.tamin.ir سوابق درمانی خود را در منوی پرونده سلامت الکترونیک خویش ملاحظه کنند.

مدیر کل تأمین اجتماعی فارس موفقیت و دستیابی به اهداف این طرح را در گرو همکاری کلیه پزشکان و مؤسسات تشخیصی و درمانی دانست و افزود: پزشکان و موسسات طرف قرارداد پس از احراز هویت فرد (رویت کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی) و استعلام برخورداری بیماران از استحقاق درمان (پوشش بیمه‌ی درمان) از روش‌های اعلامی سازمان، می‌توانند نسبت به نسخه‌نویسی و ارایه خدمات تشخیصی و درمانی در بستر الکترونیک و در صورت قطع بودن سیستم مکانیزه با استفاده از سرنسخه مخصوص مطب‏ پزشک و یا سرنسخه متعلق به موسسه درمانی به جای برگ دفترچه درمانی بیمار اقدام کنند.