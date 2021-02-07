  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۱۸

مدیر فرودگاه صنعا:

بستن فرودگاه صنعا سبب قربانی شدن بیش از ۸۰ هزار یمنی شده است

بستن فرودگاه صنعا سبب قربانی شدن بیش از ۸۰ هزار یمنی شده است

مدیر فرودگاه بین المللی صنعا با اشاره به جنایت ائتلاف سعودی در بستن فرودگاه صنعا به قربانی شدن بیش از هشتاد هزار یمنی بر اثر این اقدام ناجونمردانه آل سعود پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، خالد الشریف مدیر فرودگاه بین المللی صنعا اعلام کرد: بسته شدن فرودگاه صنعا موجبات رنج مردم یمن را در مدت چهار سال و نیم فراهم کرده است.

وی افزود: بر اثر بسته شدن این فرودگاه بیش از هشتاد هزار بیماری که نیاز به درمان در خارج از کشور داشتند، فوت شدند.

الشریف تاکید کرد: بسته شدن فرودگاه صنعا آسیب‌های زیادی از بُعد انسانی و بهداشتی به یمن وارد کرده است و همه جوانب زندگی غیرنظامیان را تحت الشعاع قرار داده است.

وی اعلام کرد: رنج یمنی‌ها از چهار سال و نیم قبل به علت بسته شدن فرودگاه صنعا تشدید شده است و هزاران نفر به علت بسته ماندن فرودگاه جان باخته‌اند و این در حالی است که جامعه جهانی فقط تماشاگر اوضاع است.

الشریف گفت: بیش از ۴۵۰ هزار بیمار با توجه به ادامه جنگ و شرایط بهداشتی ناشی از محاصره یمن، همچنان نیاز دارند که برای درمان به خارج از کشور سفر کنند.

کد مطلب 5141525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها