بستن فرودگاه صنعا سبب قربانی شدن بیش از ۸۰ هزار یمنی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، خالد الشریف مدیر فرودگاه بین المللی صنعا اعلام کرد: بسته شدن فرودگاه صنعا موجبات رنج مردم یمن را در مدت چهار سال و نیم فراهم کرده است.

وی افزود: بر اثر بسته شدن این فرودگاه بیش از هشتاد هزار بیماری که نیاز به درمان در خارج از کشور داشتند، فوت شدند.

الشریف تاکید کرد: بسته شدن فرودگاه صنعا آسیب‌های زیادی از بُعد انسانی و بهداشتی به یمن وارد کرده است و همه جوانب زندگی غیرنظامیان را تحت الشعاع قرار داده است.

وی اعلام کرد: رنج یمنی‌ها از چهار سال و نیم قبل به علت بسته شدن فرودگاه صنعا تشدید شده است و هزاران نفر به علت بسته ماندن فرودگاه جان باخته‌اند و این در حالی است که جامعه جهانی فقط تماشاگر اوضاع است.

الشریف گفت: بیش از ۴۵۰ هزار بیمار با توجه به ادامه جنگ و شرایط بهداشتی ناشی از محاصره یمن، همچنان نیاز دارند که برای درمان به خارج از کشور سفر کنند.