به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ برتر والیبال در حالی روز جمعه به پایان رسید که بی اخلاقی‌ها به اوج خود رسید و شاهد خشونت از سوی کادر فنی و بازیکنان تیم شهرداری ارومیه بودیم. پیش از آغاز دور برگشت مسابقات، نبود ویدئو چک دغدغه اصلی تیم‌های شرکت کننده به شمار می‌رفت که در نهایت با توجه به حساسیت رقابت‌ها، کمیته رویدادها و مسابقات تصمیم به استفاده از ویدئو چک گرفت.

با وجود رفع این نقیصه نیم فصل اول برای ادامه مسابقات، هفته بیست و هفتم هم نشان داد که ویدئو چک هم تاثیری در کاهش حاشیه‌ها و درگیری‌ها نشد و حتی اعتراض‌های بیشتر منجر به خشونت شد.

* کادرفنی باید بر خود و بازیکنانش تسلط داشته باشد

بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال هراز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بروز خشونت و افزایش حواشی در لیگ برتر والیبال گفت: این موضوعات به مدیریت و تسلط کادر فنی بر مجموعه تحت نظارتش مرتبط می‌شود. بخش دیگر به تسلط کادر فنی بر خودش و بازیکنانش مربوط است تا شاهد کاهش حواشی باشیم. نکته بسیار مهم دیگر، عدم آگاهی برخی ناظران و مربیان به قوانین والیبال است. چون قوانین را نمی‌دانند خود را محق می‌شمارند تا در هر موضوعی دخالت کنند و همین سبب بروز اتفاقات ناخوشایند در مسابقات می‌شود. به هر حال همه ما یک خانواده هستیم و این اتفاقات زیبنده والیبال نیست که چنین فضایی بوجود آید. همه باید مسئولیت خود را به خوبی انجام دهند.

* ویدئوچک مشکل نیست

سرمربی تیم والیبال هراز آمل تاکید کرد: مربیان و ناظرین باید نسبت به قوانین آگاه و بر اساس آن تبعیت کنند. همچنین همه عوامل حاضر در مسابقات از بازیکنان، کادر فنی، ناظرین و … باید آستانه تحمل خود را افزایش دهند و نسبت به وقایع با حداقل واکنش‌ها برخورد کنند. در حقیقت مشکل ویدئوچک نیست بلکه مشکل عدم آگاهی از ابزارها می‌باشد. این موضوع اگر تشدید شود با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی اظهار داشت: علیرغم حساسیت‌ها در کسب برد و باخت‌ها نباید این گونه با مسائل مواجه شویم و در فضای سخت بازی مدل مدیریتی ناظرین بسیار مهم است. متاسفانه ناظرین در کار داوری دخالت می‌کنند در صورتی که در تمام دنیا ناظر فقط باید بر بازی نظارت داشته باشد و دخالتی در کار داور ندارد.

* متاسفانه ناظر در کار داور دخالت و رای صادر می‌دهد

عطایی افزود: متاسفانه ناظرین در بازی دخالت و گاهی رای می‌دهند. حتی عوامل اجرایی نیز در بازی دخالت می‌کنند و سبب بوجود آمدن چنین مشکلاتی می‌شوند. باید کاری کنیم تا حواشی کاهش یابد. تیم ملی والیبال ایران جزو تیم‌های برتر دنیا است و توانسته سهمیه المپیک را بدست آورد، به همان اندازه که در بعد فنی ارتقا داشته‌ایم باید از نظر رفتار متعارف نیز در ورزش ارتقا پیدا کنیم.

* برخی مربیان توانایی کنترل نیمکت خود را ندارند

سرمربی تیم والیبال هراز آمل درباره دخالت بازیکنان و اعتراض به داوری نیز گفت: این موضوع به مدیریت باشگاه‌ها و عدم کنترل مجموعه برگزار کننده مسابقات باز می‌گردد. شاید در ۶ سال گذشته یک یا دو بازیکن در مسابقات حضور داشتند که مدام در حال اعتراض کردند بودند اما در حال حاضر بازیکن ۲۰ ساله که به عنوان بازیکن نوجوان و جوان به تیم تحمیل شده است و دو سال سابقه حضور در لیگ برتر را دارد مدام در حال اعتراض می‌باشد. این در والیبال تسری پیدا کرده است و در هر مسابقه‌ای سبب جنجال می‌شود که یک بازیکن جوان به بازیکنان با تجربه و مربی تیم مقابل و یا حتی داوری اعتراض می‌کند. حتی در برخی مواقع شاهد بوده‌ایم پزشک تیم مدام در حال اعتراض می‌باشد. اینها بحث فرهنگی است. سرمربی و سرپرست تیم باید قدرت کنترل تیم خود را داشته باشد. بعضاً شاهد هستیم برخی از سرمربیان از عهده کنترل نیمکت خود بر نمی آیند.

* کمیته انضباطی برخورد قاطع و جدی داشته باشد

عطایی ادامه داد: بحث دیگر نحوه برخورد با خاطیان است. پس از گزارش ناظر و داور بازی، کمیته انضباطی باید برخورد قاطعی با خاطیان داشته باشد. جریمه ۵ میلیون تومانی برای باشگاهی که میلیاردها تومان در مسابقات هزینه می‌کند رقم چندانی نیست. گاهی لازم است جریمه سنگینی برای یک خاطی اعمال شود تا حساب کار دست دیگران بیاید.

* کدخدا منشی جای برخورد قاطع را گرفته است

سرمربی تیم والیبال هراز آمل تاکید کرد: گاهی رفتار بازدارنده مناسبی صورت نمی‌گیرد و با کدخدا منشی موضوعات را برطرف می‌کنند. همین منجر می‌شود تا شاهد باشیم یک بازیکن در گوش فیلمبردار می‌زند و یا به داور توهین می‌کند. همه این عوامل نشان می‌دهد از عوامل بازدارنده استفاده نمی‌کنیم و در نتیجه والیبال آسیب آن را خواهد دید. اگر سختگیرانه برخورد کنیم در آینده منافع بیشتری نصیب والیبال خواهد شد. باید رفتاری انجام دهیم که والیبال در مسیر درست قرار گیرد. وجود ویدئوچک در مسابقات خوب است اما روش استفاده از آن را باید به مربیان آموزش داد. برخی از مربیان و ناظرین اطلاعاتی درباره چگونگی استفاده از ویدئوچک ندارند. با توجه به حساسیت و فشار بالا مرحله پلی آف، قطعاً باید چاره‌ای برای این موضوع اندیشید چرا که در غیر این صورت دچار چالش جدی خواهیم شد.

* برای فرار از حواشی دیگران را متهم می‌کردند

عطایی درباره عدم حضور تماشاگران در سالن مسابقات گفت: متاسفانه همیشه عادت کرده‌ایم یکدیگر را قضاوت کنیم. سالهای گذشته شاهد بودیم یک مربی، مربیان تیم‌های گنبد، ارومیه و یا آمل مربیان را متهم به ایجاد حواشی از سوی تماشاگران می‌کرد. در واقع برای فرار از حواشی، یکدیگر را متهم می‌کردند. امروز شاهد هستیم تماشاگری در سالن نیست اما برخی از مربیان باز هم توان کنترل تیم خود را ندارند. مهمترین کار، اداره تیم توسط مربیان می‌باشد. اتفاقات رخ داده زیبنده والیبال کشور نیست.

* اعتراضم به نقض قوانین است

عطایی تاکید کرد: در طول دوران مربیگری‌ام هیچگاه به داوری اعتراض نداشته‌ام. همیشه اعتراضاتم درباره نقض قوانین بوده است. دارای کارت داوری هستم و به خوبی به قوانین داوری آگاه می‌باشم. بنابراین هر زمان که نقض قانون صورت گیرد نسبت به آن معترض خواهم بود. داور و ناظر نمی‌تواند قانون را نقض کند. پای اعتراضاتم نیز ایستاده‌ام چرا که با نقض قانون مخالفم. بسیار خوب است در ابتدا و یا پایان مسابقات کلاس‌های داوری برای مربیان برگزار شود تا با قوانین آشنا باشند.

* الکنو گفت درهای تیم ملی روی همه باز است

سرمربی تیم والیبال هراز آمل درباره جلسه برگزار شده مربیان لیگ برتر با «الکنو» سرمربی تیم ملی والیبال، گفت: جلسه خوبی برگزار شد و در واقع یادآوری اطلاعات گذشته والیبال بود. همان اطلاعات به صورت کلینیک مربیگری برگزار شد و الکنو اعلام کرد «درهای تیم ملی به روی همه مربیان ملی باز و شرایط برای حضور در اردوها مهیا است». اطلاعات خوبی رد و بدل شد. هر از گاهی لازم است مربیان با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند.

عطایی در پایان گفت: خواهشم این است با توجه به اینکه همه اعضای یک خانواده هستیم و سال‌ها در والیبال در کنار یکدیگر بوده‌ایم در رفتارمان تجدید نظر کنیم. بازیکنان مانند برادران و پسران ما هستند. فضای خانوادگی خوبی داریم که باید حرمت‌ها در آن حفظ شود. با کمک هم باید والیبال را ارتقا دهیم و این مسیر، میسر نمی‌شود مگر با همدلی یکدیگر.