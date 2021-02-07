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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۲۱

بودجه ١۴٠٠ شهرداری شیراز مصوب شد

بودجه ١۴٠٠ شهرداری شیراز مصوب شد

شیراز - اعضای شورای شهر شیراز در صحن علنی، بودجه سال آینده شهرداری شیراز را تنها با یک مخالف مصوب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه شورای اسلامی شهر شیراز، بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شیراز را پس از بررسی دو هفته‌ای، با مبلغ ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تصویب کرد.

لایحه شهرداری شیراز درباره بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شیراز و سازمان‌های تابعه، پس از بررسی در کمیسیون تلفیق شورا، در صحن علنی نیز به بحث و بررسی نهایی گذاشته شد و با کسب اکثریت آرا، به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شیراز در بخش درآمد از مبلغ ۶١ هزار و ۶٠٠ میلیارد ریال پیشنهادی، به مبلغ ۶١ هزار و ۶٠٠ میلیارد ریال افزایش یافت.

بر این اساس هزینه بودجه شهرداری در دو بخش هزینه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای-مالی، از مبلغ ٣٩ هزار و ۶٠٠ میلیارد ریال به ۴٠ هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال و همچنین اعتبارات هزینه اقتصادی از مبلغ ٢١ هزار میلیارد ریال به ٢١ هزار و ١۵۵ میلیارد ریال افزایش یافت و به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید.

گفتنی است بر اساس طرح دوفوریتی جمعی از اعضای شورا که به تصویب اکثریت رسید، شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ ۲۵ بهمن ماه به مدت یک هفته تعطیل خواهد بود.

کد مطلب 5141527

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