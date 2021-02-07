پرسپولیس قسط دوم بودیمیر را تامین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از اتمام مهلت پرداخت طلب ۴۷۵ هزار یورویی به همراه سود پنج درصد سالیانه آن تغییراتی را در هیات مدیره خود ایجاد کرد تا سیدمجید صدری به عنوان رئیس هیات مدیره فعالیت خود را آغاز کند.

جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه نیز به عضویت در هیات مدیره درآمد تا در تصمیم گیری های این مجموعه نیز اظهار نظر کند.

صدری و سمیعی پس از حضور در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس اقدام به پرداخت قسط اول قرارداد ماریو بودیمیر به ارزش ۲۵۰ هزار یورو کرد و از مدیر برنامه‌های او فرصت خواست تا باقیمانده این طلب را تا دوم اسفندماه پرداخت کند.

با این حال باشگاه پرسپولیس منبع مالی مورد نیاز برای پرداخت قسط دوم بودیمیر را نیز فراهم کرد تا آن را از طریق حواله ارزی به حساب معرفی شده از سوی مهاجم پیشین کروات خود واریز کند.

باشگاه پرسپولیس ۲۶۱ هزار یوروی باقیمانده را در پرداختی دوم خودش به بودیمیر تامین کرده است و آن را ظرف چند روز آینده پرداخت می‌کند تا خطر محرومیت از سوی کمیته انضباطی فیفا را دفع کند.