کاپیتان استقلال را درک می کنم/ پرسپولیس دنبال تخریب بقیه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکوری در خصوص درخواست باشگاه پرسپولیس برای میزبانی در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا گفت: هنگامی که دبیرکل فدراسیون فوتبال بودم پنج تورنمنت آسیایی را در بالاترین کیفیت برگزار کردیم. باشگاه پرسپولیس نیز به عنوان فینالیست لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ تجربه برگزاری این مسابقات را با بالاترین کیفیت در کارنامه دارد. حالا با استفاده از این تجربه و نگاهی به امکاناتی که در حال حاضر وجود دارد، درخواست میزبانی دادیم. به لحاظ برنامه‌ریزی می‌توانیم این تورنمنت را در بهترین سطح خود برگزار کنیم اما باید ببینیم نظر نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا و کمیته اجرایی لیگ قهرمانان چیست.

معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس درباره شناس دریافت میزبانی این باشگاه افزود: بر اساس داشته‌های‌مان درخواست دادیم و امیدواریم با پیشنهاد میزبانی از سوی پرسپولیس موافقت شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، یکسری برنامه‌های دیگری هم داریم که به صورت موازی پیش می‌بریم. کشور ما دارای نیروی انسانی بسیار توانمندی در حوزه‌های مختلف است که یکی از این برنامه‌ها استفاده از هواداران به عنوان داوطلبان برگزاری بازی‌هاست.

سخنگوی باشگاه پرپسولیس درباره پوشیدن پیراهن مشکی در بازی‌های این تیم در سال ۱۳۹۹ به یاد درگذشت مهرداد میناوند و علی انصاریان افزود: خانواده بزرگ فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس دو چهره جوان و محبوب را از دست داده و طبیعتاً ما باید برنامه‌های خود در این خصوص را تا چهلمین روز درگذشت مهرداد میناوند و علی انصاریان داشته باشیم. خواسته اصلی هواداران، مدیریت باشگاه و مربیان پوشیدن پیراهن مشکی در بازی‌های رسمی بود. به همین علت قصد داریم تا اواخر سال جاری از این پیراهن استفاده کنیم.

شکوری درباره برگزاری مراسم ختم مجازی برای انصاریان تصریح کرد: فردا دوشنبه این مراسم را برای علی هم برگزار می‌کنیم. متاسفانه باور این اتفاق بسیار سخت است که مشغول برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم ختم انصاریان باشیم یا برای فوت این دو عزیز از دست رفته، پیراهن مشکی تهیه کنیم اما درعین ناباوری، این اتفاقات را پشت سر می‌گذاریم. امیدوارم هواداران و علاقه‌مندان به انصاریان مثل مراسم ختم مجازی میناوند، حضور پرشوری در صفحه اینستاگرام باشگاه داشته باشند.

وی درباره صحبت‌های وریا غفوری کاپیتان تیم فوتبال استقلال درباره او تصریح کرد: من سال‌ها فوتبال بازی کردم و جو فوتبال و فضای فکری و پیرامون بازیکنان را به خوبی می‌شناسم. وریا غفوری از دوستان قدیمی من است و او را بابت به زبان آوردن این حرف‌های احساسی، درک می‌کنم اما در حال حاضر، من مدیر باشگاه پرسپولیس هستم و او بازیکن استقلال. اصلاً نمی‌خواهم پاسخی به این صحبت‌ها بدهم. در هر سازمانی که بودم، سعی کردم از منافع سازمان خود دفاع کنم و اگر ایرادی در کار من وجود دارد، باید در همان سطح، مطرح و بررسی شود. بالاخره وریا به خاطر انتشار برخی اسناد و مدارک که به لحاظ اخلاقی و حرفه‌ای آن را تائید نمی‌کنم تحت فشار قرار گرفته و به همین علت او را درک می‌کنم و پاسخی به صحبت‌هایش نمی‌دهم.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس یادآور شد: من بار دیگر از تمام اعضا و ارکان باشگاه‌های مختلف درخواست می‌کنم که در مورد تیم خود اظهار نظر کنند و در مورد پرسپولیس صحبت نکنند. تجربه موفقیت سال‌های اخیر می‌تواند نقشه‌راه هر باشگاهی باشد. تیم ما هرگز به دنبال تخریب سایر تیم‌ها برای رسیدن به موفقیت نبوده، بلکه تمرکزش را بر روی رسیدن به اهداف خود گذاشته است.