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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۲۱

روز چهارشنبه رخ می دهد؛

برقراری پرواز دمشق-دوحه

برقراری پرواز دمشق-دوحه

منابع سوری به برقراری پرواز میان دمشق و دوحه از روز چهارشنبه دهم فوریه جاری اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری به برقراری پرواز میان دمشق و دوحه اشاره کردند.

هواپیمایی سوریه از برقراری پرواز دوحه-دمشق در روز چهارشنبه دهم فوریه ۲۰۲۱ خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ وزارت حمل و نقل سوریه اعلام کرده که هواپیما در ساعت ۰۰:۱۰ از دمشق حرکت می‌کند و ساعت ۰۳:۴۵ به دوحه خواهد رسید. پرواز برگشت نیز ساعت ۵:۱۵ از دوحه بلند خواهد شد و ساعت ۷:۰۵ در دمشق فرود می‌آید.

وزارت حمل و نقل از کسانی که قصد سفر دارند خواست که با مراجعه به دفاتر هواپیمایی از روز یکشنبه (امروز) برای تهیه بلیط اقدام کنند.

کد مطلب 5141555

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