انقلاب اسلامی ایران معجزه قرن بود/ قرآن سرلوحه مکتب انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری امروز در درس اخلاق حوزه علمیه خراسان شمالی با گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: انقلاب اسلامی معجزه قرن بود و از جهات مختلف با تمام انقلاب‌های دنیا متفاوت است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: امروز در اندیشکده های غرب و شرق و پشت درهای بسته راجع به انقلاب اسلامی و چرایی ماندگاری و پیشرفت روزافزون آن بحث و تبادل‌نظر می‌شود، زیرا در طول بیش از ۴۲ سال گذشته کشور اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف متحول شده و به پیشرفت‌های شگرفی نائل آمده است.

وی با بیان اینکه ریشه و منشأ انقلاب و انقلابی‌گری قرآن بوده و خداوند متعال هدف و فلسفه عینی آن را بیان فرموده است، افزود: همه بعثت‌ها و انقلاب‌های الهی که در طول تاریخ بشر اتفاق افتاده، هدف و منشأ داشته‌اند و هدف تمامی آن‌ها نیز این بوده که بشر را به راه سعادت هدایت کنند.

حجت الاسلام جعفری تصریح کرد: اساساً انقلابی که اسلامی است از دل تاریکی‌ها و فشار و خفقان به وجود می‌آید و دهه انقلاب را هم که دهه فجر می‌گوئیم بر همین اساس است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در انتها گفت: مکتب انقلابی جمهوری اسلامی برگرفته از قرآن است و در این راه رسالت خود را اجرا خواهیم کرد.