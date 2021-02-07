امام خمینی (ره) وحدت مردم انقلاب را به تمام دنیا صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما، نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه بعد از ظهر امروز در سمینار ائمه جمعه اهل سنت کرمانشاه با بیان اینکه امام خمینی (ره) از سال ۴۲ تا ۲۲ بهمن ۵۷ با تاکید بر کلمه اسلام در مقابل دنیای استکبار و استعمار ایستاد، اظهار کرد: امام راحل (ره) با توکل بر خدا، قرآن و وحدت مردم انقلاب اسلامی ایران را به تمام دنیا صادر کرد.



ماموستا ملأ عبدالرحمان مرادی در این جلسه عنوان کرد: ائمه جمعه مجاهدان خالص بوده که همواره در خط مقدم جنگ نرم با دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند.



امام جمعه اهل سنت شهرستان کرمانشاه افزود: مسئله بیکاری، معیشت مردم، جایگاه زنان در جامعه، کولبری، ترویج فرهنگ ایران اسلامی، مقابله با جنگ نرم دشمن، ساماندهی امور روحانیون و تأسیس مدرسه شافعی در مرکز استان از اقدامات انجام شده توسط ائمه جماعت است.



ماموستا ملأ قادر قادری، امام جمعه اهل سنت شهرستان پاوه افزود: مردم، روحانیون و ائمه جماعت در تمام فراز و نشیب‌های انقلاب همواره با تاکید بر سه اصل نظام مبنی بر رهبری، مردم و هوشیاری با بصیرت خود در صحنه حضور داشته و دشمنان را شکست داده‌اند.

سردار بهمن ریحانی با بیان اینکه هر روز انقلاب یوم الله است، بیان کرد: ایران اسلامی امروز با ۲ منطق ایستادگی و جهاد صاحب قدرت در منطقه است که در رزمایش موشکی سپاه پاسداران با زدن ۲۰ الی ۳۰ موشک راهبردی و استراتژیک آن را اثبات کرد.



فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه خاطر کرد: رویکرد آمریکا علیه ایران نادیده گرفتن برجام و تحریم‌های ظالمانه نبوده بلکه جلوگیری از پیشرفت اسلام است.



وی ادامه داد: ایران اسلامی به پشتوانه مردمی آگاه، هوشیار و با بصیرت بسیاری از سناریوهای تاکتیکی و تکنیک‌های دشمن را طی ۴۲ سال انقلاب خنثی کرده و امروز وظیفه نخبگان و علمای دینی انتقال تفکرات انقلابی به نسل جوان است.



امیر سرتیپ فرهاد آریانفر، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نیروی زمینی ارتش با گرامیداشت ۱۹ بهمن ماه سالروز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران انقلابی واقع گرا، اسلام گرا و جهان شمول است که دیروز با رهبری پیر جماران و امروز با رهنمون‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی عمق راهبرد خود را به فراسوی مرزها گسترش داده است.