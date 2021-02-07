هیئات سکولار حسینی نیستند/ لزوم شناخت یزید زمان در هیئت مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری ظهر امروز در آئین تجلیل از هیئات و مداحان پیشکسوت در عرصه انقلاب اسلامی خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، با بیان اینکه در دین اسلام ساختارهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، به تبیین نقش و اهمیت مساجد، هیئات مذهبی و مراکز دینی به‌عنوان یکی از ساختارهای اصلی مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی پرداخت.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به ساختارهای اقتصادی و مالی اسلامی، اظهار کرد: زکات یکی از ساختارهای اقتصادی مکتب اسلام و جز واجبات دینی است و اگر این فریضه الهی به نحو کامل انجام گیرد بسیاری از مشکلات اجتماعی از جمله فقر از جامعه رخت برمی‌بندد.

وی خمس را یکی دیگر از ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی دانست و افزود: اگر مردم به موضوع خمس اهتمام مناسبی داشته باشند، می‌توان بسیاری از کارهای فرهنگی را با مبالغ خمس اداره کرد و کار را بدون نیاز به بودجه‌های دولتی پیش برد.

حجت الاسلام نوری در ادامه با اشاره به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی، مسجد را یکی از مهم‌ترین این ساختارها در این حوزه برشمرد و اضافه کرد: مساجد با مشارکت مردم احداث شده و با کارکردهای چندگانه خود، مرکز تجمع مردم در زمینه‌های مختلف عبادی، اجتماعی، سیاسی و … می‌شوند.

رئیس شورای استانی حوزه علمیه خراسان شمالی تصریح کرد: مسجد فقط عبادتگاه نیست؛ بلکه محلی برای آموزش، تعلیم و تربیت، وعظ و موعظه، بسیج شدن و برنامه‌ریزی برای مبارزه با دشمن در عرصه‌های عبادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و … است و همه این موارد امکان اجرایی شدن در مسجد را دارند.

وی افزود: امام خمینی نیز در همین مراکز دینی تربیت یافت و در حوزه‌های علمیه و با بودجه‌های دینی رشد کرد و اسلام‌شناس و مفسر و عارف به معارف دینی شد و بعد در قالب مساجد و هیئات انقلاب حرکت خود را آغاز و همه را در داخل مساجد و هیئات سازمان‌دهی کرد.

بقای انقلاب وابسته به حیات هیئات و مساجد است

حجت‌الاسلام و المسلمین نوری با بیان اینکه امام خمینی مردم را به‌گونه‌ای تربیت کرد که آن‌ها مبارزه با ظلم و ستم، برچیدن بساط ظالمان و زیر بار ننگ و ظلم نرفتن را ارزش و آرمان خود می‌دانستند، گفت: امام راحل هیئات و مساجد را انقلابی بار آورد و بعد آن‌ها را آتش به اختیار کرد؛ به‌گونه‌ای که وقتی امام در تبعید بود مردم خودجوش به صحنه می‌آمدند و راهپیمایی و تظاهرات می‌کردند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: در جریان مبارزات انقلابی مطامع مادی به هیچ عنوان مطرح نبود و اشاره امام کافی بود که همه برای دین به صحنه بیایند؛ زیرا اگر بحث مال دنیا و منافع دنیوی در میان می‌آمد افراد جانشان را تقدیم نمی‌کردند؛ اما چون بحث دین و آخرت و قیامت بود مردم تا پای جان به پای صحبت‌های امام ایستادند و شهید شدند؛ به‌گونه‌ای که در همین استان ما در جریان مبارزات انقلابی ۱۱ نفر شهید شدند.

وی با بیان اینکه این تظاهرات و حرکت‌ها از مسجد آغاز می‌شد و در واقع مسجد محور قیام و خیزش بود، افزود: با مسجد و حسینیه‌ها و هیئات انقلاب کردیم و ازاین‌پس نیز بقای انقلاب به زنده بودن هیئات و مساجد بستگی دارد.

هیئت سکولار و غیرانقلابی در تراز اسلام نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در ادامه با تأکید بر اینکه جوانان باید در این هیئات تربیت شوند، خاطرنشان کرد: مراکز علمی زیادی داریم که این مراکز باید به مساجد و مراکز دینی وصل شوند تا جوانان در مساجد و هیئات خلوص یافته و دچار رگه‌های انحرافی نشوند.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: جوانی که می‌خواهد سعادتمند شود باید حرکت خود را از مساجد و مراکز دینی آغاز و راه و مسیر درست را در مسجد و حسینیه و سر سفره قرآن و اهل‌بیت (ع) پیدا کند که تحقق این مهم با فعالیت هیئات و تشکل‌های مذهبی میسر می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به افزایش شمار هیئات مذهبی در دهه‌های اخیر، اظهار کرد: افزایش کمی هیئات مذهبی پسندیده است؛ اما باید به کیفیت‌بخشی عملکرد هیئات هم اهتمام داشته و مراقب باشیم هیئات مذهبی ما سکولار نشوند و فکر نکنند دین از سیاست جدا است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری بیان کرد: هیئتی که فکر کند دین از سیاست جدا است، اصلاً حسینی نبوده و ربطی به امام حسین (ع) ندارد؛ زیرا هیئت حسینی مانند امام حسین (ع) فکر می‌کند و اگر امام حسین (ع) هم می‌گفت دین از سیاست جدا است، اصلاً در کربلا به شهادت نمی‌رسید.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: هیئتی که سکولار باشد و در بحث‌های انقلابی و خیزش‌ها شرکت نداشته باشد، نه حسینی، نه فاطمی و نه علوی است.

هیئت زمانه باید با یزیدیان زمان در ستیز باشد

وی افزود: همچنین هیئتی که وابسته به آمریکا و انگلیس باشد هیئت یزیدی بوده و به درد نمی‌خورد و مداح نظام استکباری می‌شود در حالی که هیئت زمانه باید با یزیدیان زمان هم در ستیز باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری تصریح کرد: باید تمام هیئات انقلابی بوده و در صحنه سیاست حضور داشته باشند و در عین حال وابسته به بیگانه نبوده و از بیگانه تغذیه نشوند؛ وگرنه هیئت در تراز انقلاب اسلامی نخواهند بود.

امام جمعه بجنورد با تأکید بر اینکه باید در گام دوم انقلاب تلاش کنیم هیئات انقلابی، انقلابی‌تر شوند، گفت: در این زمینه ضروری است تمام هیئات به ولایت پیوست بخورند و در مسیر ولایت و رهبری قدم بردارند.

وی در انتها گفت: پیوست به ولایت از طریق جانشین امام عصر (عج) یعنی مقام معظم رهبری میسر می‌شود و هیئتی که خدای‌ناکرده با جانشین امام دشمنی داشته باشد یا کاری به ولایت نداشته باشد هیئت تراز دین نیست؛ زیرا هیئت تراز دین باید به ولایت پیوست خورده و امضای ولایت را برای خود داشته باشد.