به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون گلف، تفاهم‌نامه همکاری میان فدراسیون‌های گلف و ورزش دانش آموزی امروز یکشنبه با حضور حمید عزیزی، مهرداد جمشیدی، رئیس و دبیر فدراسیون گلف، بابویی، رئیس فدراسیون دانش‌آموزی و سایر مسئولان این دو فدراسیون در محل فدراسیون ورزش دانش آموزی به امضا رسید.

مفاد این تفاهم نامه از فروردین ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.

فدراسیون گلف امر استعدادیابی را در دستور کار خود قرار داده است در همین راستا دانش‌آموزان جامعه هدف این فدراسیون برای توسعه گلف و رشته‌های تابعه آن هستند.

بر اساس این تفاهم نامه؛ گلف و رشته‌های تابعه به عنوان سی‌امین رشته وارد سبد ورزش دانش‌آموزان کشور خواهد شد. همچنین قرار است علاوه بر آموزش شبکه معلمین ورزش و متعاقباً دانش آموزان، فضاهای ورزشی مدارس و سازمان نوسازی مدارس در اختیار این رشته و رشته‌های تابعه برای آموزش قرار داده شود.