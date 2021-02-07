  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۴۸

در هشتمین روز از دهه فجر؛

۴ پروژه عمرانی و کشاورزی در رشت بهره برداری شد

۴ پروژه عمرانی و کشاورزی در رشت بهره برداری شد

رشت- همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر چهار طرح عمرانی، آموزشی و کشاورزی با بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در رشت بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هشتیمن روز از دهه مبارک فجر با حضور مسئولان شهرستان رشت چهار طرح عمرانی، آموزشی و کشاورزی با مجموع اعتبار دو میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

این طرح بهره برداری از جایگاه سوخت ماشین آلات کشاورزی با ظرفیت ۱۳ هزار لیتر با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال و افتتاح زمین چمن مصنوعی با اعتبار یک میلیارد تومان بوده است.

همچنین در این روز مدرسه روستا امیرکنده رشت نیز با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان افتتاح و بهره برداری شد.

احیای آب بندان نوسلم بخش خشکبیجار شهرستان رشت به مساحت ۲۱.۵۷ متر مربع و با بیش از ۵۷۵ میلیون تومان هزینه از دیگر پروژه‌های بهره برداری شده در این روز بود.

کد مطلب 5141576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها