۴ پروژه عمرانی و کشاورزی در رشت بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هشتیمن روز از دهه مبارک فجر با حضور مسئولان شهرستان رشت چهار طرح عمرانی، آموزشی و کشاورزی با مجموع اعتبار دو میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

این طرح بهره برداری از جایگاه سوخت ماشین آلات کشاورزی با ظرفیت ۱۳ هزار لیتر با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال و افتتاح زمین چمن مصنوعی با اعتبار یک میلیارد تومان بوده است.

همچنین در این روز مدرسه روستا امیرکنده رشت نیز با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان افتتاح و بهره برداری شد.

احیای آب بندان نوسلم بخش خشکبیجار شهرستان رشت به مساحت ۲۱.۵۷ متر مربع و با بیش از ۵۷۵ میلیون تومان هزینه از دیگر پروژه‌های بهره برداری شده در این روز بود.