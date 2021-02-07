به گزارش خبرگزاری مهر، علی مدبر با اشاره به اهمیت مسیرگشایی دمشقیه افزود: مسیرگشایی دمشقیه یکی از مهمترین پروژه‌های مسیر گشایی منطقه ۸ است که با تملک بالغ بر ۱۰ ملک و بازگشایی مسیر، خیابان دانشسرا را از طریق کوی میرزا رضا به دمشقیه و خیابان رضا نژاد متصل می‌کند.

وی افزود: در قالب این پروژه، شهرداری منطقه ۸ اقدام به تملک و تخریب املاک و مغازه‌های واقع در مسیر کرده و بر آنیم با تملک و تخریب املاک باقی مانده طی هفته‌های آتی این مسیرگشایی را تکمیل و به بهره برداری برسانیم.

مدبر با اشاره به برخی از پروژه‌های مسیرگشایی منطقه افزود: طی سالهای اخیر چندین پروژه مسیرگشایی در محدوده شهرداری منطقه ۸ طراحی و آغاز شده که مسیرگشایی طرح باروی تبریز، مسیر گشایی صادقیه، مسیرگشایی رضا نژاد، مسیر گشایی ارک و مسیر گشایی دمشقیه از مهمترین آنها هستند.

شهردار منطقه ۸ در پایان، طول کلی مسیرگشایی های در دست اجرای منطقه ۸ را ۶۲۰۰ متر طولی اعلام کرده در قالب خیابان‌های ۲۴ متری تا ۴۰ متر عرض اجرایی می‌شوند و فضایی به وسعت ۱۷۴۸۰۰ متر مربع را در بر می‌گیرد.