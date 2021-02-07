عادی انگاری نسبت به کرونا در سطح استان ایلام رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی ظهر امروز یکشنبه در نشست ستاد مبارزه با کرونا در محل استانداری ایلام ضمن تقدیر از زحمات و عملکرد قرارگاه ستاد مبارزه با بیماری کرونای استان و کادر درمان، برای رفع برخی مشکلات که امکان و شرایط برطرف شدن آنها با حمایت سپاه استان وجود دارد اعلام آمادگی کرد.

وی با بیان اینکه در مبارزه با ویروس منحوس کرونا متأسفانه خیلی‌ها صحنه را خالی کرده، عادی انگاری در سطح استان شایع شده است، اظهار کرد: از فرماندهان قرارگاه ستاد مبارزه با بیماری کرونا در استان خواسته شد بر اساس آخرین تغییرات آماری و به کمک تحلیل یافته‌ها در شیوع این بیماری، عامل مرگ و میرهای اخیر به دقت بررسی و گزارش شود.

وی گفت: در زمینه کنترل بیماری، پیشگیری، اقدامات درمانی و مداخله‌ای در استان نیز خواستار همکاری و هم افزایی سایر بخش‌ها و ارگان‌های مختلف استان هستیم، به گونه‌ای که مدیریت بحران تنها بر عهده کادر بهداشت و درمان یا سپاه ناحیه ایلام واگذار نشود.

اهمیت انعکاس و نشر صحیح آمار تلفات ناشی از کرونا در استان

فرمانده سپاه امیرالمومنین استان با تاکید بر اینکه همکاری و مساعدت نهادهای مختلف باید در چارچوبی خاص و بر اساس عملیاتی منسجم صورت گیرد، ابراز کرد: یک ارتباط مؤثر بین تیم‌های غربالگری، نظارتی و هلال احمر وجود دارد که این عامل منجر به موفقیت بیشتر خواهد شد.

وی گفت: سپاه آمادگی لازم برای ضد عفونی کامل سطح شهر و توزیع بسته‌های حمایتی را دارا است و در این میان وظیفه سایر نهادها در اختیار قراردادن مواد لازم جهت ضد عفونی و نیز تعیین دقیق مکان و زمان این عملیات است.

سردار شاکرمی تصریح کرد: زمانی پیاده سازی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در مهار و کنترل بیماری واگیر کرونا در استان به درستی خود را نشان می‌دهد، که نظارت‌ها و کنترل‌های لازم توسط مسئولین ذیربط در زمینه میزان رعایت پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم به درستی صورت گیرد

وی با تاکید بر اهمیت انعکاس و نشر صحیح آمار تلفات ناشی از این بیماری توسط علوم پزشکی استان، خواستار انجام دقیق و گسترده تست بیماری کرونا برای یافتن آمار دقیق مبتلایان احتمالی در بین افراد جامعه استان شد.