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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۱۶

بخشدار مرکزی فریدن خبر داد؛

پروژه تأمین آب شرب روستای «قفر» فریدن به سرانجام رسید

پروژه تأمین آب شرب روستای «قفر» فریدن به سرانجام رسید

فریدن- بخشدار مرکزی فریدن گفت: با پیگیری برای برطرف شدن مشکل آب شرب روستای قفر در شهرستان فریدن آبرسانی به این روستا از محل آب شرب شهر داران با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به اتمام رسید.

نعمت الله محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای حمایت و پشتیبانی از شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی و سر و سامان بخشیدن به امورات داخلی و مالی این شرکت پیشنهاد خرید دو دستگاه کامیون کمپرسی دادیم که با تحقق یافتن این امر بخش عمده‌ای از مشکلات کاری و مالی شرکت حل خواهد شد.

احداث کلانتری در مسیر داران به شهرکرد

وی گفت: برای جلوگیری از حادثه و مشکلات تردد در روستاها با محوریت و پشتیبانی شرکت تعاونی دهیاران روستاهای بخش مرکزی فریدن پیگیری و موافقت اهالی روستای اسکندری حدود چهار هزار مترمربع زمین برای احداث و ساخت کلانتری اهدا شد تا بتوانیم در حوزه امنیت ساکنین روستاهای مسیر داران به عادگان و حتی داران به شهرکرد و روستاهای همجوار قدمی برداشته باشیم.

بخشدار مرکزی فریدن با اشاره به پیگیری برای برطرف شدن مشکل آب شرب روستای قفر در شهرستان فریدن، افزود: حدود ۵ سال است که مردم این روستا با مشکل کم آبی و قطعی آب در ۲۴ ساعت مواجه بودند که با پیگیری‌ها آبرسانی به این روستا از محل آب شرب شهر داران با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال کلنگ زنی شد و این پروژه در دو ماه اخیر با جدیت و پشتکار و همت مردم روستا به اتمام رسید و به زودی افتتاح می‌شود.

وی عنوان کرد: جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت کاری در اکثر روستاهای بخش از ابتدای اردیبهشت سال جاری با همکاری دستگاه‌ها و نماینده شهرستان در مجلس و اعضای شورای اسلامی بخش و روستاها و دهیاران با نظارت کارشناسی و با جذب اعتبارات تخصیص یافته بالغ بر ۵۲ میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال انجام شد.

اصلاح شبکه‌های فرسوده آب

محمودی گفت: اصلاح شبکه‌های آبرسانی روستاها و پیگیری مشکلات آب شرب روستاها که متأسفانه طی چند سال گذشته به سبب کاهش نزولات آسمانی و پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی و استفاده بی‌رویه از مواد شیمیایی و آلاینده‌های محیط زیست از جمله پاک کننده‌های غیر صابونی که از طریق پساب منازل و بعضاً کشاورزان به منابع آب‌های زیرزمینی وارد شده و مشکلات عدیده‌ای همچون نیتراته شدن آب‌های آشامیدنی را موجب شده است و این کار باعث شد که آب شرب برخی از روستاها دچار مشکل شود.

وی افزود: شبکه‌های آب‌رسانی روستایی مربوط به ۳۵ سال پیش است که اغلب دچار فرسودگی شده است و چاه‌هایی که برای تأمین آب مورد نیاز مردم حفاری شده‌اند به دلیل گذشت سالیان متمادی بر اثر ریزش و پر شدن چاه‌ها و فرونشست آب‌های زیرزمینی دچار مشکل شدند که با تلاش و پیگیری‌های زیاد اکثر روستاهای فریدن از آب شرب سالم برخوردار شده‌اند؛ به جز چهار روستا از ۱۷ روستا که سال آینده مشکل آب شرب این روستاها را برطرف خواهیم کرد.

کد مطلب 5141588

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