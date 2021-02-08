پروژه تأمین آب شرب روستای «قفر» فریدن به سرانجام رسید

نعمت الله محمودی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای حمایت و پشتیبانی از شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی و سر و سامان بخشیدن به امورات داخلی و مالی این شرکت پیشنهاد خرید دو دستگاه کامیون کمپرسی دادیم که با تحقق یافتن این امر بخش عمدهای از مشکلات کاری و مالی شرکت حل خواهد شد.
احداث کلانتری در مسیر داران به شهرکرد
وی گفت: برای جلوگیری از حادثه و مشکلات تردد در روستاها با محوریت و پشتیبانی شرکت تعاونی دهیاران روستاهای بخش مرکزی فریدن پیگیری و موافقت اهالی روستای اسکندری حدود چهار هزار مترمربع زمین برای احداث و ساخت کلانتری اهدا شد تا بتوانیم در حوزه امنیت ساکنین روستاهای مسیر داران به عادگان و حتی داران به شهرکرد و روستاهای همجوار قدمی برداشته باشیم.
بخشدار مرکزی فریدن با اشاره به پیگیری برای برطرف شدن مشکل آب شرب روستای قفر در شهرستان فریدن، افزود: حدود ۵ سال است که مردم این روستا با مشکل کم آبی و قطعی آب در ۲۴ ساعت مواجه بودند که با پیگیریها آبرسانی به این روستا از محل آب شرب شهر داران با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال کلنگ زنی شد و این پروژه در دو ماه اخیر با جدیت و پشتکار و همت مردم روستا به اتمام رسید و به زودی افتتاح میشود.
وی عنوان کرد: جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت کاری در اکثر روستاهای بخش از ابتدای اردیبهشت سال جاری با همکاری دستگاهها و نماینده شهرستان در مجلس و اعضای شورای اسلامی بخش و روستاها و دهیاران با نظارت کارشناسی و با جذب اعتبارات تخصیص یافته بالغ بر ۵۲ میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال انجام شد.
اصلاح شبکههای فرسوده آب
محمودی گفت: اصلاح شبکههای آبرسانی روستاها و پیگیری مشکلات آب شرب روستاها که متأسفانه طی چند سال گذشته به سبب کاهش نزولات آسمانی و پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی و استفاده بیرویه از مواد شیمیایی و آلایندههای محیط زیست از جمله پاک کنندههای غیر صابونی که از طریق پساب منازل و بعضاً کشاورزان به منابع آبهای زیرزمینی وارد شده و مشکلات عدیدهای همچون نیتراته شدن آبهای آشامیدنی را موجب شده است و این کار باعث شد که آب شرب برخی از روستاها دچار مشکل شود.
وی افزود: شبکههای آبرسانی روستایی مربوط به ۳۵ سال پیش است که اغلب دچار فرسودگی شده است و چاههایی که برای تأمین آب مورد نیاز مردم حفاری شدهاند به دلیل گذشت سالیان متمادی بر اثر ریزش و پر شدن چاهها و فرونشست آبهای زیرزمینی دچار مشکل شدند که با تلاش و پیگیریهای زیاد اکثر روستاهای فریدن از آب شرب سالم برخوردار شدهاند؛ به جز چهار روستا از ۱۷ روستا که سال آینده مشکل آب شرب این روستاها را برطرف خواهیم کرد.
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