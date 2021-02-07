مراکز مراقبتی و توانبخشی در استان بوشهر گسترش یابند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی ایرانی عصر یکشنبه در آئین افتتاح مرکز مراقبتی و توانبخشی معلولین ذهنی و حرکتی نیلوفران آبی ۲ بوشهر اظهار داشت: با بیان اینکه مردم کشور ما به نوع‌دوستی و خیرخواهی در دنیا مشهور هستند.

وی اضافه کرد: در میان مشکلات متعدد اقتصادی که تحریم و بیماری کرونا به وجود آورده ما نباید نیازمندان جامعه را فراموش کنیم و ترویج نوع‌دوستی و اخلاق و کرامت انسانی مهمترین مؤلفه یک جامعه متمدن و دین مدار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در گذشته شاید مراکز مراقبتی نیاز اولویت دار جوامع نبود ولی در عصر ما برخی خدمات جزئی از ضرورت‌های جامعه انسانی است.

وی افزود: دغدغه انسان‌های شریف در حفظ کرامت انسانی با نگاه محبت آمیز به ما عاشقانه زیستن را می‌آموزد و یادآورمان می‌شود که ابعاد روح خدایی انسان‌ها منشأ خیر ونیکی بشر است.

ایرانی با عنوان اینکه در انجام اینچنین کارها ما در کنار بخش خصوصی، سمن‌ها و انسان‌های دغدغه مند هستیم، بیان کرد: ساختمانی که امروز به بهره برداری رسید شاید بشود آن‌را با میزان مادی قیمت گذاری کرد ولی روح عاطفی و معنوی که نیاز امروز بشر است را نمی‌توان با معیارهای مادی سنجید و این اوج انسانیت و نوع‌دوستی است.