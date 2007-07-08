یازدهمین جشن سینمای ایران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه سینما اعلام کرد بر اساس این فراخوان همه فیلم‌های سینمایی که از شهریورماه 1385 تا مردادماه 1386 به نمایش درآمده، پروانه نمایش گرفته یا در یکی از جشنواره‌های سینمایی داخلی شرکت کرده باشند، می‌توانند با اعلام تهیه‌کننده و تکمیل فرم در یازدهمین جشن سینمای ایران شرکت کنند.

یازدهمین جشن سینمای ایران به دبیری پرویز پرستویی روز 21 شهریورماه همزمان با روز ملی سینما برگزار می‌شود و سینماگران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه جشن به شماره 77650088 تماس بگیرند.