  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۴۲

به مناسبت دهه فجر؛

۴۳ طرح کشاورزی در خوزستان افتتاح شد

۴۳ طرح کشاورزی در خوزستان افتتاح شد

دزفول- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گفت: به مناسبت دهه فجر، ۴۳ طرح کشاورزی با اشتغال‌زایی برای بیش از ۱۰ هزار نفر در این استان افتتاح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، خدا رحم امیری زاده عصر امروز یکشنبه در آئین کلنگ زنی یک طرح کشاورزی در بخش چغامیش دزفول، اظهار کرد: در دهه فجر امسال، ۴۳ پروژه در قالب طرح‌های کشاورزی و با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان افتتاح شده و یا در همین دهه مبارک افتتاح می‌شوند.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها برای ۱۰ هزار و ۶۴۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کنند، افزود: به مناسبت دهه فجر، هشت پروژه کشاورزی در شهرستان دزفول به بهره‌برداری رسیدند که ۶ طرح از این تعداد، گلخانه هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، دزفول را شهر گلخانه‌ای این استان برشمرد و گفت: از مجموع ۷۰۰ هکتار گلخانه در خوزستان، ۴۰۰ هکتار در شهرستان دزفول است.

امیری زاده با بیان اینکه گلخانه روش مدرن در کشاورزی است، عنوان کرد: تمام دنیا افزایش تولید و ارزش افزوده را با طرح‌های کشاورزی به ویژه گلخانه‌ای محقق می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه فجر و با حضور استاندار خوزستان هشت طرح کشاورزی در شهرستان دزفول بهره‌برداری یا کلنگ زنی شدند.

کد مطلب 5141613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها