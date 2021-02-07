۴۳ طرح کشاورزی در خوزستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، خدا رحم امیری زاده عصر امروز یکشنبه در آئین کلنگ زنی یک طرح کشاورزی در بخش چغامیش دزفول، اظهار کرد: در دهه فجر امسال، ۴۳ پروژه در قالب طرح‌های کشاورزی و با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان افتتاح شده و یا در همین دهه مبارک افتتاح می‌شوند.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها برای ۱۰ هزار و ۶۴۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کنند، افزود: به مناسبت دهه فجر، هشت پروژه کشاورزی در شهرستان دزفول به بهره‌برداری رسیدند که ۶ طرح از این تعداد، گلخانه هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، دزفول را شهر گلخانه‌ای این استان برشمرد و گفت: از مجموع ۷۰۰ هکتار گلخانه در خوزستان، ۴۰۰ هکتار در شهرستان دزفول است.

امیری زاده با بیان اینکه گلخانه روش مدرن در کشاورزی است، عنوان کرد: تمام دنیا افزایش تولید و ارزش افزوده را با طرح‌های کشاورزی به ویژه گلخانه‌ای محقق می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه فجر و با حضور استاندار خوزستان هشت طرح کشاورزی در شهرستان دزفول بهره‌برداری یا کلنگ زنی شدند.