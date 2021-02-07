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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۳۴

مراکز درمانی دولتی به طرح نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی پیوستند

مراکز درمانی دولتی به طرح نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی پیوستند

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از موافقت وزارت بهداشت برای استفاده مراکز درمانی دانشگاهی از سامانه نسخه الکترونیک این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در جلسه رسیدگی به روند پیشرفت طرح نسخه الکترونیک که به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌های سراسر کشور و مدیران ستادی بخش درمان و فن‌آوری اطلاعات این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: مراکز درمانی تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور می‌توانند از طریق نرم افزارهای واسط (API) سامانه‌های الکترونیکی خود را به سامانه نسخه الکترونیک متصل کنند.

سالاری افزود: مطابق توافق صورت گرفته با وزارت بهداشت، مراکز درمانی دانشگاهی می‌توانند از طریق بهره برداری مستقیم از سامانه نسخه الکترونیک تامین اجتماعی و یا اتصال سامانه‌های مورد استفاده خود نسبت به تولید نسخه الکترونیک اقدام کنند.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به زودی توصیه به همکاری و استفاده از سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی را به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ می‌کند، گفت: مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌ها از این بعد می‌توانند با دانشگاه‌های علوم پزشکی همکاری و تعامل بهتری به منظور پیشبرد طرح نسخه الکترونیک و توسعه استفاده از این سامانه داشته باشند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ارتقاء سامانه‌ها و امکانات سخت افزاری این سازمان را از مهمترین اولویت‌ها برای توسعه خدمات غیرحضوری و نسخه الکترونیک برشمرد و اظهار داشت: برای تحقق اهداف سازمان در زمینه ارتقاء سامانه‌ها از ظرفیت بهترین و توانمندترین متخصصان و شرکتهای این حوزه استفاده خواهیم کرد و در پیشبرد برنامه‌ها بسیار مصمم و جدی هستیم.

سالاری با بیان اینکه در ایام پایانی هر ماه شاهد تراکم بیشتر فعالیت‌ها در زمینه دریافت حق بیمه و پرداخت مستمری بازنشستگان هستیم، گفت: ظرفیت سامانه‌های الکترونیکی سازمان را برای خدمت رسانی در اوج فعالیت و شلوغ ترین روزهای سال قابل استفاده باشد.

وی با اشاره به توقف چاپ و توزیع دفترچه‌های کاغذی از ابتدای ماه آینده، گفت: از اول اسفند قطعاً دفترچه جدیدی چاپ نخواهیم کرد و این موضوع را برای عموم مردم، پزشکان، داروخانه‌ها، پاراکلینیک‌ها اطلاع رسانی خواهیم کرد و برای هر گروه از این مخاطبان برنامه اطلاع رسانی مناسبی و موثری خواهیم داشت.

سالاری پرداخت منظم و بلافاصله مطالبات در قالب سامانه نسخه الکترونیک را مهمترین مزیت برای درمانگران در استفاده از سامانه به جای نوشتن نسخه در سربرگ برشمرد و گفت: تسهیل استفاده از سامانه و کاربرپسند شدن و ارتقاء فنی سامانه از مسائل مهمی هستند که مورد توجه قرار دارد و انتظار داریم که در ماه‌های آینده به مرور سامانه نسخه الکترونیک به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد و نیازی به نوشتن نسخه بیماران در سربرگ پزشکان نباشد.

در این جلسه مدیران استانی و ستادی سازمان تأمین اجتماعی به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در زمینه پیشرفت پروژه نسخه الکترونیک پرداختند.‌

کد مطلب 5141615
سمیرا خباز

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    نظرات

    • بهزاد خرمشاهی محمدآباد IR ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
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      پاسخ
      با سلام می توانید دقیقا کورونا را توضیح دهید و تا به امروز واکسنش به ایران امده یا اصلا واکسن دارد ؟ با تشکر.

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