۷ بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته هفت نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۶ هزار و ۸۴۴ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۱۳۸ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان زنجان بستری هستند.

قزلباش با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ نفر در استان زنجان بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا جان باختند، گفت: در مجموع تاکنون هزار و ۱۴۶ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز پنج هزار و ۶۴۴ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: تاکنون ۱۹ هزار و ۳۱۸ نفر به علت مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه برداری و بستری شده‌اند.