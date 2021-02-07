به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه میدان تره‌بار در شهرستان خرمشهر با حضور امام جمعه و دیگر مسئولان شهری در میدان مقاومت این شهرستان افتتاح شد.

این پروژه در فاز نخست با اعتباری بالغ‌بر ۱۵ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی احداث شد و قابلیت اشتغال‌زایی ۱۵۰ نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارد.

مجری طرح میدان مرکزی میوه و تره‌بار خرمشهر نیز در این مراسم اظهار کرد: پروژه میدان میوه و تره‌بار خرمشهر با ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع جنب جاده ترانزیتی شلمچه احداث شده است.

فریدون رضایی افزود: این میدان برای تأمین میوه و تره‌بار خرمشهر و به خاطر نزدیکی به استان بصره عراق قابلیت صادرات و ارزآوری دارد.

وی ادامه داد: با توجه به شاخص بالای قیمت میوه و تره‌بار در خرمشهر، امید است که این اقدام خدمتی به مردم خرمشهر باشد.

مجری طرح اضافه کرد: این پروژه با هزینه‌ای بالغ‌بر ۱۵۰ میلیارد ریال و با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصد خصوصی و در فاز یک میدان تره‌بار خرمشهر ۱۵ غرفه ساخته شده است که در صورت نیاز غرفه‌های دیگری ساخته شد.

منصور علوانی، شهردار خرمشهر نیز در این مراسم بیان کرد: کسانی که برای اخذ غرفه در این میدان پول داده‌اند، امروز قراردادهای آنها تنظیم می‌شود و غرفه‌ها به آنها تحویل داده خواهد شد.

امام جمعه خرمشهر در این مراسم به نبود میدان تره‌بار در شهرستان خرمشهر در طول سال‌ها اشاره کرد و گفت: خرمشهر سالیان سال از خلأ وجود میدان تره‌بار رنج می‌برد و برخی از مشکلات توزیع میوه و تره‌بار در این شهرستان به نبود میدان تره مربوط است.

حجت الاسلام محمدجواد عادل پور ابراز امیدواری کرد که با افتتاح این میدان مشکلات این بخش برطرف شود و قیمت‌ها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه میدان تره‌بار می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی را برای جوانان و مردم ایجاد کند، افزود: مسئولان موظف به رفع موانع هستند و می‌توانند با تلاش این موانع را از سر راه بردارند.