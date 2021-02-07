قاچاقچی پوشاک در یاسوج محکوم شد/ کشف ۲۸۶ ثوب لباس

به گزارش خبرگزاری مهر، براتعلی صالحی افزود: حسب گزارش مأمورین انتظامی شهرستان دنا و پس از کشف و ضبط ۲۸۶ ثوب لباس و مقداری لباس زیر زنانه و تعداد ۲۵۸ هزار نخ سیگار قاچاق از یک دستگاه خودرو در محور یاسوج به اصفهان، پرونده‌ای برای بررسی در اداره تعزیرات حکومتی مرکز استان تشکیل شد.

وی تصریح کرد: پس از تکمیل و تحقیقات پرونده در شعبه پنجم قاچاق کالا و ارز تعزیرات یاسوج، تخلف در حمل کالای قاچاق محرز شد.

صالحی گفت: متهم به دلیل عجز از ارائه مدارک قانونی، به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت دو میلیارد و هشتصد و چهل و پنج میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.