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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۲۰:۱۰

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

قاچاقچی پوشاک در یاسوج محکوم شد/ کشف ۲۸۶ ثوب لباس

قاچاقچی پوشاک در یاسوج محکوم شد/ کشف ۲۸۶ ثوب لباس

یاسوج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت دو میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریالی قاچاقچی پوشاک و سیگار در یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براتعلی صالحی افزود: حسب گزارش مأمورین انتظامی شهرستان دنا و پس از کشف و ضبط ۲۸۶ ثوب لباس و مقداری لباس زیر زنانه و تعداد ۲۵۸ هزار نخ سیگار قاچاق از یک دستگاه خودرو در محور یاسوج به اصفهان، پرونده‌ای برای بررسی در اداره تعزیرات حکومتی مرکز استان تشکیل شد.

وی تصریح کرد: پس از تکمیل و تحقیقات پرونده در شعبه پنجم قاچاق کالا و ارز تعزیرات یاسوج، تخلف در حمل کالای قاچاق محرز شد.

صالحی گفت: متهم به دلیل عجز از ارائه مدارک قانونی، به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت دو میلیارد و هشتصد و چهل و پنج میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

کد مطلب 5141622

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