به گزارش خبرگزاری مهر، «جواد ترک آبادی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق در گفتگو با خبرنگار روزنامه سوری الوطن ضمن تأکید بر این موضوع که مقاومت تصمیم بازگشت ناپذیر ایران و قلب انقلاب اسلامی است، ‌ اعلام کرد که هیچکس نمی‌تواند ایران را به زمان سلطه‌جویی آمریکا و تحمیل شروط و دیکته‌ها باز گرداند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه در ادامه با بیان اینکه ایران تنها اهداف عالی خود را دنبال می‌کند، گفت که اقدامات دولت جدید آمریکا برای بازبینی مواضع دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور پیشین این کشور و پیشنهادهای جدید درباره توافق هسته‌ای مهم نیست مگر زمانی که آمریکا به تمام تعهدات خود بازگردد و این موضع نهایی ایران است.

وی در ادامه اظهاراتش تأکید کرد که مقاومت قلب انقلاب ایران است و انقلاب اسلامی ایران همواره در راستای مطالبه حق خود تلاش خواهد کرد.

بخش رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق به مناسبت چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی همایشی تحت عنوان «۴۲ سال مقاومت، پیشرفت عملی و تمدنی» برگزار کرد.