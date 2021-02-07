  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۵۲

سرپرست فرمانداری شادگان:

ادارات شادگان در صورت رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی پلمب می‌شوند

ادارات شادگان در صورت رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی پلمب می‌شوند

شادگان- سرپرست فرمانداری شادگان گفت: ادارات و بانک‌های شهرستان شادگان در صورت نکردن رعایت ضوابط بهداشتی پلمب می‌شوند.

امید صبری پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ادارات شادگان الزامی است، اظهار کرد: برخی ادارات این شهرستان نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی‌توجهی می‌کنند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی شادگان از ارائه هرگونه خدمت به افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، خودداری کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان تصریح کرد: از فردا فعالیت گشت‌های نظارت به منظور بازرسی از سطح بازار و اصناف شهرستان تشدید می‌شود و در صورت مشاهده تداوم فعالیت اصنافی که ملزم به تعطیلی هستند، این واحدهای صنفی پلمب خواهند شد.

صبری پور تأکید کرد: از فردا اکیپ‌های نظارتی مشترکی متشکل از صنعت و معدن، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و… از وضعیت بازار و واحدهای صنفی در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی بازدید می‌کنند.

وی گفت: تیم نظارت ستاد مقابله با بیماری کرونای شهرستان شادگان به صورت سرزده از ادارات بازدید می‌کنند و این امر مهم را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

کد مطلب 5141630

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها