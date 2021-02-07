امید صبری پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ادارات شادگان الزامی است، اظهار کرد: برخی ادارات این شهرستان نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی‌توجهی می‌کنند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی شادگان از ارائه هرگونه خدمت به افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، خودداری کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان تصریح کرد: از فردا فعالیت گشت‌های نظارت به منظور بازرسی از سطح بازار و اصناف شهرستان تشدید می‌شود و در صورت مشاهده تداوم فعالیت اصنافی که ملزم به تعطیلی هستند، این واحدهای صنفی پلمب خواهند شد.

صبری پور تأکید کرد: از فردا اکیپ‌های نظارتی مشترکی متشکل از صنعت و معدن، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و… از وضعیت بازار و واحدهای صنفی در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی بازدید می‌کنند.

وی گفت: تیم نظارت ستاد مقابله با بیماری کرونای شهرستان شادگان به صورت سرزده از ادارات بازدید می‌کنند و این امر مهم را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.