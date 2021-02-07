لایحه به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی در توضیح نشست امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: در بخش نخست جلسه اخبار و رویدادهای بین المللی، منطقه‌ای و کشور مورد گفتگو اعضای حاضران در کمیسیون قرار گفت. تبادل اخبار صورت و مباحث متفاوتی نظیر روابط خارجی ایران و موضوعات داخلی مطرح شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم افزود: در بخش دوم، جلسه با حضور مسئولان دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی پیرامون لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، برگزار شد.

وی در ادامه اظهار کرد: این قانون مصوب سال ۱۳۷۳ است که با توجه به گذشت زمان و شرایط جدیدی که بر کشور پدیدار شده در مجلس دهم در قالب لایحه به کمیسیون امنیت ملی ارسال شد و این لایحه مورد بحث و بررسی درون کمیسیون قرار گرفت.

مقتدایی یادآور شد: با تغییر مجلس دهم به یازدهم مجدد این لایحه در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفت و امروز دومین جلسه رسیدگی به آن در صحن کمیسیون انجام شد. پیش از این کمیته دفاعی کمیسیون نظرات پیرامون این قانون را داده بود که امروز دیدگاه کمیته با دستگاه‌های ذی ربط از جمله ستاد مشترک نیروهای مسلح و زیر مجموعه نظامی و انتظامی طرح شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: موادی از این لایحه در جلسه امروز به تصویب رسید و دو ماده مجدد قرار شد برای اعمال نظرات به کمیته دفاعی بازگردانده شود تا در جلسات آینده پس از انجام اصلاحات در دستور کار کمیسیون قرار گیرد./