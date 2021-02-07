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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۲۰:۵۹

فرمانده انتظامی کرمانشاه:

۵ میلیارد ریال ماینر غیرمجاز در کرمانشاه کشف شد

۵ میلیارد ریال ماینر غیرمجاز در کرمانشاه کشف شد

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش پنج میلیارد ریال در شهر کرمانشاه کشف شد.

سردار علی اکبر جاویدان شامگاه امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اطلاع مأموران انتظامی شهرستان کرمانشاه مبنی بر نگهداری تعدادی ماینر غیرمجاز در واحدی مسکونی، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام اقدامات تخصصی موفق به شناسایی محل نگهداری ماینرها در شهرک مسکن کرمانشاه شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان بازرسی‌های انجام شده ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز که طبق نظر کارشناسان ارزش آنها به پنج میلیارد ریال می‌رسید کشف شد.

جاویدان از دستگیری یک زن در این مورد و معرفی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد و گفت: پلیس با پدیده‌های غیرمجاز اقتصادی قاطعانه برخورد و اجازه سو استفاده به افراد فرصت طلب را نمی‌دهد.

کد مطلب 5141639

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