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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۲۰:۱۹

مسابقات تیراندازی بانوان شاغل در اهواز آغاز شد

مسابقات تیراندازی بانوان شاغل در اهواز آغاز شد

اهواز- معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان خوزستان گفت: مسابقات تیراندازی بانوان شاغل ادارات و دستگاه‌های مختلف خوزستان آغاز شد.

سکینه ناصری مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مصوبات ستاد دهه فجر، اداره کل ورزش و جوانان خوزستان با همکاری هیئت تیراندازی هماهنگی‌های لازم را انجام داده و با استقلال خوب بانوان شاغل در ادارات و دستگاه‌های مختلف تاکنون ۸۰ نفر ثبت‌نام کردند.

وی افزود: به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی بانوان در این دوره از مسابقات در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته جاری حاضر خواهند شد.

معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان خوزستان تصریح کرد: از بین این، ۱۰ نفر به عنوان نفرات برتر اعلام و به سه نفر مقام اول تا سوم نیز جوایزی اهدا می‌شود.

ناصری مقدم یادآور شد: با این استقبال خوب بانوان از این دور مسابقات امید می‌رود که این مسابقات برای بانوان شاغل و کارمند یک شور و نشاطی ایجاد کند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه در تمامی سازمان‌ها بخش ورزشی دیده شد که در این راستا با همکاری اداره کل بانوان و خانواده استانداری خوزستان طرحی ارائه شده است که در آن بانوانی که دچار ناهنجاری‌های اسکلتی شده‌اند، شناسایی می‌شوند.

معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان خوزستان بیان کرد: بانوان رسانه، بانوان شاغل در ادارات و شرکت‌های مختلف از جمله گمرک، استانداری، ورزش و جوانان، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، فولاد خوزستان، اداره کل زندان‌های خوزستان، جهاد دانشگاهی، آموزش و پرورش، دانشگاه شهید چمران، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت اسناد و املاک، مناطق نفت‌خیز جنوب و همچنین بنیاد شهید در این دوره از مسابقات حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری مرحله دوم این دوره از مسابقات نفرات برگزیده روز سه‌شنبه در مراسم اختتامیه معرفی و از آنها تقدیر می‌شوند.

کد مطلب 5141641

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