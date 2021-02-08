بارش۳۳میلیمتری باران دریاسوج/ برف در برخی مناطق به۳۵سانتیمتر رسید

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس بارش‌های اخیر استان کهگیلویه و بویراحمد تا ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه یکشنبه ۱۹ بهمن در آبمورد لوداب ۶۱، سرفاریاب ۵۳، چرام ۵۰، سرآسیاب یوسفی ۵۰ و باشت ۴۷ میلیمتر بارش به ثبت رسید.

بهره مند تصریح کرد: همچنین در دوگنبدان ۴۶.۹، بوستان ۴۶، امامزاده جعفر ۴۴.۶، دهنو لوداب ۴۴، دهدشت ۴۳.۲، ابده گاه ۴۲ و لنده ۴۱ میلیمتر باران بارید.

وی ابراز داشت: بارش‌ها در موشمی زیلایی ۴۱، پاتاوه ۴۰، سی سخت ۳۹.۲، چیتاب ۳۷.۵، کریک ۳۶، ستنگان ۳۵، کالوس ۳۴، امیراباد بابکان ۳۲، لیکک ۳۱.۲، دشت بز ۳۱، تنگ سرخ ۲۰ و منصورخانی کاکان ۱۹ میلیمتر بود.

کارشناس هواشناسی استان گفت: در برخی مناطق شاهد بارش بیش از ۳۵ سانتی متر برف بودیم.