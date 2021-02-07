دستگیری کلاهبردار جعلی ثبت نام کارت سوخت در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد از دستگیری فردی که با ایجاد درگاه جعلی (ثبت نام کارت سوخت) در شبکه‌های اجتماعی اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب ۲۹۸ نفر از هموطنان کرده بود، خبر داد.



وی این نکته را درخصوص متهم یادآور شد که نامبرده دارای سابقه برداشت از حساب هموطنان با ترفند ثبت سهام عدالت است، متهم مورد نظر طی عملیاتی پیچیده کارآگاهان پلیس فتا که در حال جا به جایی مبالغ کلاهبرداری از یک موبایل فروشی، دستگیر شد.



این مقام انتظامی بیان داشت: متهم پس از دستگیری در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شد و با سخنان گمراه کننده قصد فریب پلیس را داشت که با هوشیاری کارشناسان پلیس فتا و روبه‌رو شدن با ادله دیجیتال انکارناپذیر جمع‌آوری شده لب به سخن گشود و به برداشت غیر مجاز از حساب ۲۹۸ نفر که از این نفرات ۱۴۴ نفر تشکیل پرونده داده به مبلغ دو میلیارد و ۲۲۵ میلیون ریال از هموطنان کشور تا این لحظه اعتراف کرد.