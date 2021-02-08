انقلاب اسلامی در اعماق فکر و معرفت بشر تغییرات بنیادین ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی یکشنبه شب در مراسم تجلیل از طلاب جهادی فعال در بیمارستان‌ها و آرامستان‌های استان قم در ایام شیوع کرونا که در مجتمع فرهنگی و آموزشی امام‌زاده شاه سید علی (ع) برگزار شد، گفت: گروه‌های جهادی و ملت بزرگ ایران با همراهی و همدلی و کمک به یکدیگر، صحنه‌های بی‌مثالی را خلق کردند.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی سد استکبار را در هم شکست؛ در آن روزگار همه جهان از شاه پشتیبانی می‌کردند اما جوانان انقلابی قم توانستند یک انقلاب بزرگ را با دست خالی و تحت هدایت‌های امام راحل پایه‌ریزی کنند.

وی به ابعاد مختلف انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی تنها یک انقلاب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نبود، بلکه انقلابی بود که در اعماق فکر و معرفت بشر تغییرات بنیادین ایجاد کرد و نرم‌افزار تفکر بشر را متغیر ساخت، باید حوزه با این نگاه بلند، پایه‌های علم، دانش، معرفت، اخلاق و فرهنگ را مستحکم کند.

امام جمعه قم با اشاره به نقش و اهمیت فعالیت طلاب جهادی در عرصه‌های مختلف، گفت: آسیب‌های اجتماعی با اقدامات جهادی طلاب جوان و گروه‌های جهادی قابل حل و رفع شدن است؛ اقدامات جهادی و تجربه‌های طلاب باید ثبت، نظریه‌پردازی و الگوسازی شود تا بتوانیم از آن‌ها در سایر زمینه‌ها و آسیب‌های اجتماعی استفاده کنیم.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه در جریان انقلاب، روح جهادی توانست در مقابل همه حمله‌ها و هجمه‌های وحشیانه طاغوتی بایستد، گفت: فرهنگ و گفتمان جهاد مقاومت علاوه بر ایران اسلامی در بسیاری از کشورهای منطقه نیز تجلی یافت و این فرهنگ، پیروزی‌های بزرگی را به همراه داشت.

آیت‌الله اعرافی با تاکید بر ایستادگی در برابر دشمن، گفت: روحیه و فرهنگ جهاد و مقاومت بود که توانست رژیم شاهنشاهی را علی‌رغم همه حمایت‌هایی که از آن می‌شد در هم بشکند؛ فرهنگ جهاد و مقاومت در هرکجا که وجود داشته باشد معجزه آفرینی می‌کند و امروز همین فرهنگ مقاومت به دل لبنان و منطقه نفوذ کرده و از نیروهای آنجا یک حزب‌الله قدرتمند ساخت که همه معادلات دشمن را تغییر داده است.