مسافران پرواز انقلاب؛ پیشگامی علمای مازندران در مبارزه با طاغوت

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: مازندران با اسلام و تشیع پیوند ناگسستنی دارد و در دوران سیاه طاغوتی، مردان برجسته و علمای طراز اول استان دوشادوش دیگر علما و مردم ایران زمین، برای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مرارت‌ها کشیدند.

از مازندران می‌توان به عنوان طلیعه دار در تاریخ انقلاب یاد کرد و نقش علمای برجسته و تراز اول آن را در مبارزات نباید نادیده گرفت و اینک در بهار آزادی جای برخی از این فرزانگان خالی است. ورق زدن تاریخ انقلاب، نام ونشانی از علما و مجاهدان مازندرانی را نمایان می‌سازد که به تبعیت از مرجع عالیقدر جهان اسلام و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، در دوران سیاهی و ظلم، علیه طاغوت زمانه به پا خواستند تا نظام اسلامی برپا شود.

بزرگان و فرزانگانی چون آیت الله نظری خادم الشریعه، آیت الله روحانی، آیت الله طبرسی، آیت الله لائینی و غیره از جمله علمایی بودند که پیشینه مبارزاتی آنان به تاریخ انقلاب بر می‌گردد.

آیت الله نظری خادم الشریعه، مسافر پرواز نوفل لوشاتو

آغاز فجر امسال مصادف شد با عروج آسمانی بزرگمردی که یار دیرین امام و رهبری بود و رنج سفر به پاریس و نوفل شاتو را برای بیعت با رهبر کبیر انقلاب بر خود هموار ساخت و جزو مسافران پروازی بود که ۱۲ بهمن ۵۷ همراه امام امت در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

مرور خاطرات آیت الله نظری خادم الشریعه عشق و دلدادگی ایشان را به امام و رهبری نمایان می‌سازد، فرزانه‌ای که توفیق دیدار امام راحل را در پاریس داشت و از آن به عنوان برگ زرینی در زندگینامه اش یاد می‌کرد.

آیت الله نظری مهمان ۱۱ روزه حضرت امام راحل در نوفل لوشاتو بود، وی که از علمای طراز اول مازندران و ساری به شمار می‌رود تا پیروزی انقلاب اسلامی همپای مردم انقلابی مازندران در صف مبارزات و تظاهرات حضور داشت و بارها و بارها از طرف رژیم منحوس و ملعون پهلوی تحت تعقیب و شکنجه قرار گرفت.

خوانش اسناد ساواک هم حکایت از مبارزات انقلابی آیت الله نظری دارد، تاجایی که بررسی اسناد ساواک و نامه این سازمان اطلاعاتی و مخوف در سال ۵۵ موید این ادعا است و نوشته بود نامبرده از روحانیون افراطی و ناراحت ساری بود که با وجود تذکرات مکرر همواره بر روی منابر و مجالس مذهبی مطالب تحریک آمیز و مناسبی علیه رژیم می‌زد.

پیشینه مبارزاتی آیت الله نظری به سال‌های پیش از ۵۷ برمی گردد و در سال ۱۳۲۶ به مناسبت درگذشت فرزند گرانقدر حضرت امام راحل، حاج مصطفی، مجلس ختمی در مسجد ساری برگزار می‌کند و طبق اسناد ساواک بیش از ۲۰۰ نفر در این مراسم حاضر بودند.

مرور خاطرات آیت الله نظری از سفر نوفل لوشاتو نیز شنیدی است و این عالم مازندرانی به همراه حجت الاسلام مصطفوی از روحانیون مبارزه سوادکوه و حجت الاسلام جعفر شجونی به پاریس و روستایی به نام نوفل لوشاتو می‌رود و این جمله حضرت امام را که فرموده بود «ما رفقایمان را در جوانی ترک کردیم و حالا در پیری رسیدم» را در خاطره داشته است.

چند روزی که آیت الله نظری در نوفل شاتو حضور داشت، شب‌ها به محضر حضرت امام راحل رسید و سرانجام طبق دستور حضرت امام جزو مسافران سه هواپیمایی شده بود که از پاریس همراه امام با وطن بازگشت و در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

آیت الله نظری خادم الشریعه آیت الله نظری خادم الشریعه یار دیرین امام و رهبری و از مبارزان صدیق نهضت انقلاب اسلامی بود که عمر با برکت خود را در راه اعتلای دین، انقلاب، نظام اسلامی و خدمت به مردم صرف کرد. این عالم انقلابی از شاگردان برجسته حضرت آیت الله بروجردی و امام خمینی (ره) بود که دروس فقه و اصول را به مدت هشت سال از محضر این بزرگان آموخت.

آیت الله نظری خادم الشریعه که از شاگردان حلقه درس امام خمینی (ره) بود از همان روزهای اولیۀ آغاز نهضت روحانیت شیعه در سال ۴۱ – ۴۲، جزو پیشتازان و پایه گذاران نهضت به ویژه در سطح مازندران بود. مسئولیت هماهنگی علما آن عصر مازندران با خیزش انقلابی حوزۀ علمیّه قم به رهبری مراجع عظام تقلید آن زمان مخصوصاً حضرت امام خمینی (ره)، تنظیم و امضا اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها و تلگراف اعتراض آمیز و روشنگر علیه دستگاه سلطنت که از طرف مدرسین و بزرگان حوزه علمیه قم صادر می‌شد، جهت دادن به فضلاء و طلّاب جوان و مبارز آن دوران حوزه تا پیروزی انقلاب، مشاوره و همکاری با بزرگان و زبدگان انقلاب از جمله فعالیت‌ها و اقدامات این عالم پارسا در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود.

آیت الله نظری خادم الشریعه در سال‌های ۴۷ – ۴۸ شمسی بنا به دعوت علما و مؤمنین شهرستان ساری و به جهت ضرورت امر تبلیغ و ارشاد و هدایت و پیگیری امر نهضت روحانیّت در ساری مستقر شد و اقامۀ جماعت و پایه گذاری جلسات مذهبی مخصوصاً دهه غدیر از اثرات ماندگار این رجل ولایی به شمار می‌رود.

آیت الله نظری خادم الشریعه در اوج کشتارها و در بحبوحۀ انقلاب، پیام همبستگی مردم و عشایر سوادکوه را به محضر امام امّت در نوفل لوشاتوی پاریس رساند و مورد قدردانی قرار گرفت و سرانجام در ۱۲ بهمن ماه امسال به پیرمرادش پیوست.

آیت الله نورالله طبرسی

آیت الله نوراله طبرسی نماینده فقید ولی در فقیه در مازندران از دیگر علمای طراز اول مازندران بوده که در جریان انقلاب دوشادوش مردم و رهبری مقاومت و ایستادگی کرد تا بهار انقلاب دمیدن گرفت.

وی که نزد مراجعی چون آیت الله کوهستانی تلمذ کرده بود با مراجعت قم از محضر علمایی نظیر امام راحل، آیت الله بروجردی، گلپایگانی، جوادی املی و سایر علما کسب فیض کرد. آیت الله طبرسی پس از آشنایی با افکار سیاسی و مبارزاتی حضرت امام خمینی (ره) در حوزه فیضیه قم، در سال ۵۲ به تاسی از پیرمرادش، مبارزه با طاغوت را در مازندران آغاز کرد.

حجت الاسلام یوسف یوسف پور امام جمعه موقت ساری در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه آیت الله طبرسی نقش برجسته ای در مبارزات انقلابی داشت، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت ایشان خطیرتر و حساس‌تر می‌شود و اقدام به برپایی نهادهای انقلابی از جمله کمیته انقلاب اسلامی در مرکز استان کرده بود.

وی افزود: فعالیت سیاسی اجتماعی، بینش و منش آیت الله طبرسی سبب شده بود که مورد علاقه عموم مردم قرار گیرند.

آیت الله طبرسی درسال ۱۳۵۹ طی حکمی از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی به عنوان امام جمعه شهرستان ساری منصوب شد و با آغاز جنگ تحمیلی مسئولیت کمیته پشتیبانی را برعهده می‌گیرد و مسئولیت بازسازی شهرسوسنگرد را عهده دار می‌شود.

آیت الله طبرسی پس از رحلت آیت الله روحانی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان نماینده ولی فقیه در استان مازندران انتخاب و منصوب می‌شود و در طول مسئولیت و عمر بابرکتش، امیدری برای مردم ستمدیده منطقه بوده است.

آیت الله طبرسی که در دوران انقلاب اسلامی تلاش‌های زیادی به خرج داده بود سال گذشته دعوت حق را لبیک گفت و جای این عالم فرزانه، در بهار آزادی خالی است.

نگاهی گذرا به تاریخ اسلام، تشیع و تاریخ پرفراز ونشیب انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که مردم مازندران با پیشگامی علمایش ارتباط و پیوندی ناگسستنی با اسلام و اهل بیت دارند و انقلاب اسلامی درواقع مرهون خدمات علما وفق‌هایی است که پرچمدار مبارزه با طاغوت بوده‌اند.