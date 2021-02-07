رایزنی السیسی با دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اعلام کرد: امنیت خلیج فارس یکی از اصول سیاست خارجی مصر است.

وی که در دیدار نایف الحجرف دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس سخن می گفت، افزود: امنیت مصر وکشورهای عربی حوزه خلیج فارس کاملا به هم وابسته است وامنیت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس جزیی از امنیت ملی مصر محسوب می شود.

رئیس جمهور مصر اعلام کرد که قاهره خواستار توسعه روابط با شورای همکاری خلیج فارس در همه زمینه هاست.

وی بیان کرد که اصول سیاست مصر بر اساس سازندگی و همکاری و توسعه همبستگی عربی به عنوان اصل راهبردی و مبتنی بر احترام متقابل است.