به گزارش خبرنگار مهر سید جواد حسینی در آئین افتتاحیه پیشرفته‌ترین سالن اوتیسم جهان در استان قزوین ظهر یکشنبه ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر اظهار کرد: نگاه استان قزوین در راستا تأسیس سالن اوتیسم جهان یک نگاه کاربردی، هوشمندانه، و مدبرانه در عرصه توجه به دانش‌آموزان استثنایی به ویژه بیماران اوتیسم بود.

وی افزود: آموزش و پرورش استثنایی از سال ۷۰ فعالیت خود را آغاز کرد و از آن سال حدود ۱۸ برابر پوشش تحصیلی دانش‌آموزان افزایش پیدا کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش کشور اذعان کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش با هزار و ۶۰۰ مدرسه ویژه استثنایی، ۲۱ هزار مدرسه پذیرا، ۷۵۶ مرکز مشکلات ویژه یادگیری و ۴۷ مرکز مشاوره و توانبخشی کار خدمات رسانی و ۲۳ هزار همکار فرهیخته و متخصص به فعالیت خدمات آموزشی خود ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به ویژگی‌های رفتاری بیماران اوتیسم عنوان کرد: یکی از گروه‌ها، طیف اختلال اوتیسم است که این افراد دچار اختلال عصبی رشد هستند این اختلال‌های عصبی معمولاً در سن سه‌سالگی بروز پیدا می‌کند و فرد را در حوزه‌ی ارتباط و تعاملات با دیگران و محیط با مشکل مواجه شده و فرد دچار تکرار رفتارهای محدود و تکراری می‌شود.

این مسئول ابراز کرد: افراد اوتیسمی به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند برخی از این گروه‌ها گروهایی هستند که نیاز به کمک دارند، برخی نیاز به کمک بسیار دارند و برخی دیگر به کمک بسیار زیاد نیاز دارند که در میان گروه آخر توسط سازمان بهزیستی و دو گروه اول توسط آموزش و پرورش دانش‌آموزان استثنایی مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: تا کنون حدود ۴۷ مدرسه مستقل اوتیسم در کشور فعال است که سه هزار دانش آموز اوتیسم را به لحاظ تغذیه‌ای پوشش می‌دهد.

حسینی گفت: حدود ۱۴ استان فاقد مدرسه مستقل اوتیسم بودند که استان قزوین هم جزئی از آن استان‌ها بود که البته راه‌اندازی مدرسه مستقل اوتیسم امروز در این استان افتتاح شد که تاکنون ۳۰ درصد عملیات پیشرفت آن کرده است.

وی عنوان کرد: یکی از خیران کلنگ مدرسه را به زمین زده و اعضای خانواده‌اش برای مدرسه ۵۰۰ میلیون هزینه کردند که علاوه بر ارائه خدمات مربوط به مدرسه اوتیسم، سایر اقدامات توانبخشی نیز مستقر می‌شود.

این مقام مسئول گفت: بخش معاونت آموزش و پرورش مدارس استثنایی تنها بخش معاونت است که تمام ابعاد آموزش و پرورش و حتی نوشتن کتاب را نیز به عهده دارد و دانش‌آموزان استثنایی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد از سوی دیگر این معاونت علاوه بر آموزش و پرورش در بخش توانبخشی نیز ورود پیدا کرده و مشغول فعالیت است.

وی گفت: معاونت آموزش و پرورش مدارس استثنایی بدون تردید تخصصی‌ترین معاونت در آموزش و پرورش محسوب می‌شود چرا که برای فعالیت‌های خود نیازمند مربیان متخصص، ابزارها و امکانات تخصصی است. ا

ین مسئول ابراز کرد: پیشگام شدن استان قزوین در بخش افتتاح سالن اوتیسم یا سالن شبیه ساز چند حسی مبتنی بر هوش مصنوعی روند خوبی را در راستای آموزش و پرورش دانش‌آموزان اوتیسم ایجاد کرد.

وی گفت: افراد بعد از طی کردن فرایند دو آزمون در سنجش، دانش‌آموزان اوتیسمی شناسایی می‌شوند که بعد از شناسایی، این افراد نیازمند آموزش، پرورش و توانبخش تخصصی و حرفه‌ای هستند و لازم است توسط اشخاص و ابزار متخصص مراحل آموزشی، پرورش و توانبخشی را سپری کنند.

حسینی بیان کرد: افراد اوتیسمی در مواجه با عوامل طبیعی مانند صدا، نور و بو دچار عدم تعادل در سازمان بخش ذهنی می‌شوند.

وی بیان کرد: مراکز تخصصی اوتیسم با کنترل این عدم تعادل تلاش می‌کند تا از بروز مشکلات ناهنجار در سن بالا و ایجاد مشکل برای خانواده‌ها جلوگیری کنند.

حسینی در پایان گفت: مداخله به موقع، آغاز گفتار درمانی و توانبخشی می‌تواند شرایط این افراد را در مواجه با تعاملات اجتماعی و محیطی کنترل کرده و از بروز مسائل جلوگیری کند که این فرایند، به همت جمعی از جوانان خلاق در استان قزوین کلید خورده‌است.