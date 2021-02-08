سقوط ۶۸ درصدی صادرات انگلیس به اتحادیه اروپا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق اعلام اتحادیه شرکتهای حملونقل و تاجران انگلیسی، از آغاز امسال و اجرای مناسبات تجاری جدید با اتحادیه اروپا، صادرات انگلستان به این اتحادیه با سقوط سنگین ۶۸ درصدی روبرو شده است.
دولت این دادهها را تأیید نکرده و اعلام کرده است اختلالهای مرزی از زمانی که انگلستان اتحادیه اروپا را ترک کرده است به حداقل رسیدهاند.
از آغاز امسال تاجران و شرکتهای حملونقل مجبور به رعایت ضوابط تجاری جدیدی شدهاند که این شامل سیستم تجاری جدیدی برای شرکتها و مقامات استان انگلیس در ایرلند شمالی میشود. این شرایط باعث شده است تا شرایط جدیدی برای ترخیص کالا از گمرکهای مرزی به وجود بیاید آن هم در شرایطی که با وجود بحران کرونا شروط سلامتی هم برای ترخیص کالاها اضافه شدهاند.
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