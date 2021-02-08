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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۰۶

در دانشگاه الزهرا؛

وبینار «راهبرد و فرهنگ اسلامی در فضای مجازی» برگزار می‌شود

وبینار «راهبرد و فرهنگ اسلامی در فضای مجازی» برگزار می‌شود

وبینار راهبرد فرهنگ اسلامی در عرصه فضای مجازی به مناسبت دهه فجر توسط دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وبینار «راهبرد فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه فضای مجازی» به همت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود.

سخنرانی با موضوع انقلاب اسلامی و فرهنگ فضای مجازی؛ آسیب‌ها و بایسته‌ها توسط ایمان عرفان منش عضو هیأت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) و انقلاب اسلامی و فرهنگ در عصر فضای مجازی توسط امیررضا باقرپور شیرازی سرپرست گروه فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی (مرکز ملی فضای مجازی) ارائه خواهد شد.

این وبینار سه شنبه ۲۱ بهمن ۹۹ ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ در اسکای روم و سایر شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

ورود برای عموم علاقمندان آزاد است. به شرکت کنندگان در جلسه گواهینامه اعطا می‌شود.

کد مطلب 5141690
مهتاب چابوک

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