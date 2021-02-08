به گزارش خبرنگار مهر، وبینار «راهبرد فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه فضای مجازی» به همت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود.

سخنرانی با موضوع انقلاب اسلامی و فرهنگ فضای مجازی؛ آسیب‌ها و بایسته‌ها توسط ایمان عرفان منش عضو هیأت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) و انقلاب اسلامی و فرهنگ در عصر فضای مجازی توسط امیررضا باقرپور شیرازی سرپرست گروه فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی (مرکز ملی فضای مجازی) ارائه خواهد شد.

این وبینار سه شنبه ۲۱ بهمن ۹۹ ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ در اسکای روم و سایر شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

ورود برای عموم علاقمندان آزاد است. به شرکت کنندگان در جلسه گواهینامه اعطا می‌شود.