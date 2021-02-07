به گزارش خبرنگار مهر هدایت‌الله جمالی‌پور در نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین بعد از ظهر یکشنبه اظهار کرد: توسعه یک کشور زمانی حاصل می‌شود که آموزش و پرورش آن کشور توسعه و گسترش پیدا کند.

وی افزود: صرف هزینه برای بخش تعلیم، تربیت، آموزش و پرورش یک نوع سرمایه‌گذاری است که ذیل آن ثروت بیشماری به کشور باز می‌گردد.

استاندار قزوین اذعان کرد: پولی که توسط خیرین و یا دولت به آموزش و پرورش و مسائل تعلیم و تربیت اختصاص داده می‌شود هزینه محسوب نمی‌شود چرا که اساس این سرمایه‌گذاری، ثروتی است که مملکت یک کشور را می‌سازد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت در واقع سرمایه‌گذاری در بخش تربیت نیروی انسانی است و مهمترین عنصری است که طرح توسعه کشور را تمام و کمال به جا می‌آورد.

این مقام مسئول ابراز کرد: خیرینی که در بخش آموزش و پرورش و ساخت مدرسه فعالیت می‌کنند علاوه بر اینکه برای آخرت خود توشه فراهم می‌کنند در فعالیت علمی دانش‌آموزان در آینده انجام می‌دهند نیز سهیم شده‌اند.

وی ادامه داد: کمک به افراد مستضعف یک اصل اساسی برای جامعه‌است که دستگیری از افراد مستضعف محسوب می‌شود اما کمک به تحصیل یک شخص کمک به نجات یک کشور است و در صورت تداوم می‌تواند مشکلات معیشتی را نیز برطرف کند.

جمالی‌پور تصریح کرد: سرمایه‌گذاری آموزشی و پرورشی زمینه‌ای برای موفقیت و کسب افتخار نسل‌های بعدی ماست که می‌تواند یک نظام را با تغییر و تحولات چشمگیر علمی، اقتصادی مواجه کند و توسعه کشور را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به یکی از مشکلات آموزشی در استان عنوان کرد: یکی از اصلی‌ترین مسائل آموزشی ما نبود مراکز نوآوری و خلاقیت است و نبود این عنصر اصلی به گونه‌ای دانش‌آموزان ما را تئوری پرداز به بار می‌آورد.

استاندار قزوین بیان کرد: در تلاشیم با همکاری پارک علم و فناوری اقدام مؤثری در ساخت این مرکز آموزشی به جهت توسعه و گسترش سطح خلاقیت و آموزش دانش‌آموزان داشته باشیم.