اتحادیه اروپا از دولت موقت لیبی حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اتحادیه اروپا روز یکشنبه از تشکیل دولت انتقالی در لیبی پیش از انتخابات دسامبر ۲۰۲۱ حمایت کرد و تهدید کرد افراد یا نهادهایی که بکوشند این دولت را به چالش بکشند، تحریم خواهد کرد.

در اطلاعیه رسمی که به همین منظور منتشر شد، آمده است: «این یک نقطه عطف مهم در فرآیند برلین و در مسیر هدایت کشور به سمت انتخابات ملی است که روز ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ برگزار می شود».

اتحادیه اروپا همچنین از پارلمان شرق لیبی و تمام گروه‌های صاحب نفوذ در لیبی خواست تا از رهبری جدید این کشور حمایت کنند.

در ادامه این اطلاعیه رسمی آمده است: «ما از تمام صاحبان قدرت در لیبی و تمام کشورهای عضو جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که در حمایت از یک قوه مجریه انتقالی و متحد اراده‌ای قوی نشان دهد… از این بابت، اتحادیه اروپا ابزار تحریمی خود را علیه کارشکن‌های احتمالی بسیج می‌کند».

اتحادیه اروپا با تأکید بر لزوم حرکت به سمت برگزاری انتخابات ملی و رعایت آتش بس اکتبر، تصریح کرد هرگونه مداخله نظامی خارجی در این کشور غیرقابل قبول است.

گفتنی است، دولت موقت لیبی متشکل از یک نخست وزیر و سه مشاور ریاست جمهوری روز جمعه در شهر ژنو از سوی هیأت نمایندگانی لیبی و در پی ماه‌ها گفتگو تشکیل شد.