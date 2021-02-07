به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فدوی عصر یکشنبه در مراسم افتتاحیه پروژه‌های عمرانی بخش مرادلو شهرستان مشگین شهر، اظهار کرد: امسال در حالی چهل و دومین سال پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیریم که پیروزی‌های انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف و عرصه‌های گوناگون را شاهد هستیم و این در سایه الطاف الهی است.

وی افزود: آمریکا در طول ۴۲ سال گذشته توطئه‌ها و اقدامات بسیاری بر علیه ایران اسلامی انجام داده ولی نتوانسته کاری از پیش ببرد و هیچ پیروزی در طول ۴۲ سال برای آمریکا رقم نخورده است.

جانشین فرمانده کل سپاه بیان کرد: همه این موفقیت‌ها، امداد الهی است و چون مردم به تکلیف خود در برابر اوامر الهی عمل کردند خداوند متعال نیز از انقلاب اسلامی حمایت کرد و وعده خود را که همانا پیروزی اهل حق بر باطل بود محقق کرد.

سردار فدوی با بیان اینکه آمریکا و هم پیمانانش در این چهل و دو سال، هر چه در توان داشتند علیه انقلاب اسلامی به کار بستند، تصریح کرد: امدادهای الهی در کنار عمل به تکلیف باعث شد تا مردم ایران اسلامی بر دشمنان پیروز شده و توطئه‌های آنان را خنثی کنند.

وی با اشاره به ۶۱۰ شهید شهرستان گرمی اذعان کرد: شهرستان مرادلو با تقدیم ۶۶ شهید نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس داشت.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: شهرستان مشگین شهر دارای ذخایر معنوی گرانبهایی همچون آیت الله مشگینی است و این توفیق بزرگی برای مردم منطقه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازخوانی دستگیری نیروهای آمریکایی به دست رزمندگان ایران اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: دشمن با تمام خباثت مکر کرد ولی وعده الهی نصیب ملت ایران شد و در برابر مکر دشمنان، خداوند نیز بر آنها مکر کرده و آنها را گرفتار رزمندگان اسلام کرد و این از امدادهای غیبی بود.

آمریکا سر سوزنی خیر ندارد و هرچه در سر دارد شرّ است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه ابزارهای مادی و دنیوی تعیین کننده نیست، اذعان کرد: اراده الهی در همه حال و شرایط تعیین کننده بوده و آمریکا، شیطان بزرگ و مجسمه شرارت در جهان است و این دولت مستکبر سر سوزنی خیر ندارد و هرچه در سر دارد شرّ است.

سردار فدوی اهمیت عمل به تکلیف را یادآور شد و گفت: طبق قاعده الهی هر وقت ملتی بر این قاعده و اصول حرکت کند مستحق دریافت امدادهای الهی خواهد بود.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران به مشکلات فعلی کشور به ویژه مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور است.