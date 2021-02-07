توپ برجام در زمین غربی هاست نه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدجواد ظریف در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: توپ برجام در زمین ما نیست و آمریکا بود که برجام را نقض کرد. امروز رهبری کاملاً صریح مشخص کردند و ما هم در حد خودمان این صحبت را کردیم که آمریکا بود برجام را نقض کرد.

وی ادامه داد: ایران حتی در زمان نقض برجام توسط آقای ترامپ، یک سال تعهدات خود را انجام داد و پس از آن هم در چارچوب برجام، تعهدات خود را کاهش داده است.

ظریف با بیان اینکه مراحل مختلف پیش بینی شده در ماده ۳۶ برجام را طی کردیم، اضافه کرد: رژیم آقای ترامپ، بدون هیچ دلیلی و بدون طی کردن آن مراحل از برجام خارج شد و آن را نقض کرد.

وزیر امور خارجه افزود: نه تنها خودش برجام را نقض کرد بلکه کشورهای دیگر از جمله اتحادیه اروپا را نیز وادار به نقض آن کرد و کشورهایی را که می‌خواستند بر اساس قطعنامه شورای امنیت عمل کنند تنبیه کرد.