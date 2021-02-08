طرح های مناطق عشایری خراسان جنوبی با پیوست فرهنگی اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی یکشنبه شب در جلسه شورای عشایر خراسان جنوبی با اشاره به طرحهای اجرایی شده در مناطق عشایری، بیان کرد: از مسئولان خواستاریم اعتبارات و طرحها با لحاظ پیوست فرهنگی باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰ طلبه مستقر در روستاهای عشایری استان فعالیت میکنند، گفت: برای اعزام روحانی مستقر به نقاط مختلف عشایری استان آماده همکاری هستیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: بسیاری از جوانان عشایر دارای استعدادهای درخشانی بوده که میطلبد شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.
محمد علی واقعی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: خواستاریم سهمیه دانش آموزان تحصیل کرده عشایر در استخدامها دیده شود.
وی خواستار اعطای چهار کانکس سیار به مناطق عشایری استان شد و گفت: برای استفاده دانش آموزان عشایر از خدمات مطلوب آموزشی از هیچ تلاشی دریغ نمیکنیم.
پور عیسی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: با توجه به تولیدات ارزشمند عشایر، نیاز است در هر شهرستان محلی برای عرضه آنها احداث شود.
گفتنی است؛ در این جلسه ایجاد کارخانه روغن گیری پشم گوسفند با سرمایه گذاری ۵۱ درصدی سازمان عشایر و فروش ۴۹ درصدی سهام از طریق اعطای تسهیلات به عشایر استان تصویب شد.
راه اندازی شرکت بسته بندی فرآوردههای دامی و تولیدات عشایر در خراسان جنوبی هم از دیگر موارد مصوب شده در جلسه بود.
همچنین مصوب شد دستگاههای اجرایی در مراسمهای تقدیر، تودیع و معارفه از کالاهای تولیدی عشایر استفاده کنند.
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