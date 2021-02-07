نزاع دسته جمعی در مشگین شهر با ۸ مجروح/حال ۳ نفر وخیم است

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته شاهدان عینی نزاع دسته جمعی روز یکشنبه بر اثر اختلافات ملکی بین چند عموزاده اتفاق افتاده و دامنه درگیری با مشارکت اعضای خانواده‌ها و شلیک گلوله از سلاح شکاری از سوی افراد درگیر وسیع‌تر شد.

بنابر گزارش رسیده در جریان این درگیری هشت نفر مجروح شدند که با حضور اورژانس هوایی، مجروحان به بیمارستان‌های مشگین‌شهر و اردبیل اعزام شدند.

با حضور مأموران نیروی انتظامی و دستگیری عوامل و مسببان این درگیری، آرامش در این روستا برقرار شده است اما متأسفانه حال سه نفر از مجروحین این درگیری وخیم گزارش شده است.

اخبار تکمیلی پس از گفت و گو با مسئولین از طریق خبرگزاری مهر به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.