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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۴:۱۴

سفیر فرانسه در دیدار با «حلبوسی»؛

فرانسه از پیشرفت و ثبات عراق حمایت می کند

فرانسه از پیشرفت و ثبات عراق حمایت می کند

رئیس پارلمان عراق در دیدار با سفیر فرانسه در بغداد پیرامون روابط دو کشور و تحولات سیاسی اخیر در خاورمیانه و عراق با وی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پارلمان عراق، «برونو اوپیر» سفیر فرانسه روز یکشنبه با «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق دیدار کرد.

در این دیدار، دو طرف پیرامون روابط دوجانبه و برخی پروژه های نیمه کاره از جمله فرودگاه بین المللی موصل و سازوکارهای تکمیل آن رایزنی کردند.

حلبوسی و اوپیر در این دیدار تحولات سیاسی اخیر در عراق به ویژه انتخابات پیش رو را مورد بررسی قرار داده و بر اهمیت نقش سازمان ملل متحد و نهادهای ذیربط تأکید کردند.

دو طرف همچنین پیرامون تحولات اخیر در صحنه خاورمیانه تبادل نظر کرده و در پایان سفیر فرانسه گفت که پاریس از پیشرفت و ثبات بغداد حمایت می کند.

کد مطلب 5141738

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