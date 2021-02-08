مهرستان سال ها در انتظار اینترنت/مسئولان به وعده های خود عمل کنند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، مهران خاکی زائی؛ ارتباطات، عنصر مهمی در این عصر به شمار می‌آید و لذا عصر امروز، به «عصر ارتباطات» نامگذاری شده است و در این میان یکی از مهم‌ترین تأثیرات عصر جدید دستیابی به اطلاعات و آموزه‌ها از طریق این بستر است.

در عصر جدید ارتباطات بسیاری از مردم از طریق اینترنت انجام می‌شود و بدون اینترنت زندگی روز مره مردم با مشکل مواجه می‌شود خصوصاً در این ایام شیوع ویروس کرونا که بستر بسیاری از آموزش‌ها از طریق اینترنت و فضای مجازی است.

از همین رو توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای هر جامعه و منطقه‌ای به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر با توجه به استفاده بیشتر از فناوری‌های نوین گام‌های مهمی در راستای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در اکثر نقاط کشور برداشته شده است.

شهرستان مهرستان یکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران است و بر طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵ جمعیت این شهرستان بیش از ۷۰ هزار نفر است که پیش از این نیز چندین گزارش در خصوص مشکلات مخابراتی این شهرستان در خبرگزاری مهر منتشر شده است.

تحولات خوبی در بحث ارتباطات در سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد

در همین راستا حسین فلاح جوشقانی در حاشیه سفر به مهرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به منظور بررسی مسائل و مشکلات ارتباطی و مخابراتی و مصوبات سفر اخیر وزیر ارتباطات و فناوری و بازدید میدانی به استان سیستان و بلوچستان سفر کردیم.

وی افزود: تعداد روستاهای دارای پوشش شبکه ملی اطلاعات از ۲۵ هزار روستا در سال ۹۵ به ۵۴ هزار روستا در سال ۹۹ رسیده و ۹۴ درصد از جاده‌های اصلی و فرعی کشور تحت پوشش تلفن همراه قرار گرفته‌اند.

معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: توسعه دسترسی در حوزه پهنای باند ثابت شبکه ملی اطلاعات در دستور کار جدی این سازمان است.

وی با اشاره بر اینکه تحولات خوبی در بحث ارتباطات در استان سیستان و بلوچستان صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: یکی از سیاست‌های کلی وزرات فناوری و ارتباطات زمینی کردن فیبر نوری است.

فلاح جوشقانی ادامه داد: همچنین طی روزهای اخیر شاهد افتتاح سایت ۴G، ۳G ،۲G در روستای «قادر آباد» از توابع شهرستان مهرستان با تأمین پوشش اینترنت پر سرعت ۶۷۴ خانوار با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال بودیم.

۱۲۰۰ روستای سیستان و بلوچستان فاقد پوشش ارتباطی هستند

ثریا سیدزاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان هم در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی سفر اخیر آذری جهرمی وزیر وزیر فناوری و ارتباطات تمامی مسائل و مشکلات شهرستان‌های سیستان و بلوچستان جمع بندی و خدمت ایشان ارائه شد.

وی گفت: ۱۲۰۰ روستای استان سیستان و بلوچستان که فاقد پوشش ارتباطی بودند هم احصا ء و بر اساس پوشش جمعیتی در دستور کار قرار گرفته است.

سیدزاده بیان داشت: از ۱۲ هزار کیلومتر فیبر نوری که در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن هوایی است و با توجه به پراکندگی روستاها ۱۲۱۴ کیلومتر از مصوبات سفر وزیر فناوری و ارتباطات به استان است که اجرایی خواهد شد.

بسیاری از مناطق مهرستان فاقد تلفن ثابت هستند

شهریار اربابی عضو شورای شهر مهرستان هم در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بسیاری از مناطق شهرستان مهرستان از جمله، میرآباد، شاشکی، نوک آباد، کهن شهر و بهرآباد فاقد تلفن ثابت هستند.

با توجه به مجازی بودن کلاس‌ها و امتحانات دانشجویان و دانش آموزان متأسفانه پشتیبانی و سرعت اینترنت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست

وی افزود: با توجه به مجازی بودن کلاس‌ها و امتحانات دانشجویان و دانش آموزان متأسفانه پشتیبانی و سرعت اینترنت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، و امیدواریم در این زمینه تدابیری اتخاذ شود.

اربابی بیان داشت: خواستار عدالت ارتباطی در شهرستان مهرستان هستیم و امیدواریم که هر چه زودتر مشکلات ارتباطی در این شهرستان برطرف شود.

احمد اربابی یکی از شهروندان مهرستانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در اکثر روستاهای شهرستان مهرستان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شدت مشکل وجود دارد و این روستاها اینترنت ندارند.

وی بیان داشت: شهرستان مهرستان پائین‌ترین شاخص‌های مخابراتی و اینترنتی را در استان سیستان و بلوچستان دارد و همیشه مردم روستاهای این منطقه نسبت به وضعیت بد آنتن دهی تلفن و اینترنت اعتراض دارند.

وی بیان کرد: استقرار تجهیزات مخابراتی همراه با نیروی انسانی متخصص در شهرستان مهرستان امری ضروری است که مسئولان ذیربط در این زمینه باید اقدام کنند تا شاید با کاهش قطعی‌های پی در پی مواجه باشیم.

این شهروند مهرستانی با اشاره به سفر اخیر وزیر ارتباطات به استان سیستان و بلوچستان گفت: امیدواریم وزیر جوان به وعده‌های خود عمل کند و لااقل ذره‌ای از مشکلات مردم مظلوم استان و همینطور شهرستان مهرستان بر طرف شود.

در مجموع با توجه به همه این مشکلات و عقب ماندگی‌های تاریخی قطعاً مسئولان امر از جمله وزیر ارتباطات و فناوری باید رفع مسائل و مشکلات ارتباطی و مخابراتی شهرستان مهرستان را در اولویت خود قرار دهند.