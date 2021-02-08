۲۱ بیمار کرونایی در ایلام بستری هستند

محمد کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۲۱ بیمار مبتلا به کرونا در سطح بیمارستان‌های استان بستری هستند و مراحل درمان و مراقبت‌های مربوطه به آنان در حال طی شدن است.

وی گفت: تعداد ۲۳ هزار و ۷۹۴ مورد نیز از بیماران مبتلا به کرونا در سطح استان بهبودی کامل یافته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام عنوان کرد: در استان ایلام از ابتدای شیوع بیماری کرونا تا امروز، تعداد ۲۵ هزار و ۲۸ نفر به بیماری کرونا مبتلا شده و متاسفانه تعداد ۶۶۴ نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند.

وی گفت: ۶۰ درصد افراد ابتلا به کرونا در استان ایلام را مردان و ۴۰ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

کریمیان اضافه کرد: همچنین ۵۸ درصد افراد فوت شده ناشی از کرونا در استان ایلام را مردان و ۴۲ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام تصریح کرد: ۲۴ درصد بیماران کرونایی و ۷۶.۹ درصد از متوفیان این بیماری، دارای بیماری زمینه‌ای بوده‌اند.

وی گفت: وضعیت میانگین سنی مبتلایان به کرونا در استان ایلام ۴۲.۵ سال و میانگین سنی متوفیان ناشی از کرونا نیز ۶۰.۱ سال بوده است.