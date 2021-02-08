به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، گفت: دهه فجر سرآغاز طلوع خورشید اسلام و مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا کرده است. در ظلمت شب جولان طاغوت و سکوت سرد زمستان بیداد ناگهان این انقلاب خمینی (ره) بود که سپیده دم طلوع فجر را از مشرق زمین فراگرفت و فرارسیدن بهار عدالت گستر را نوید داد که «والفجر ولیال العشر».

وی بیان کرد: در حقیقت قیام امام روح الله با همراهی مردم ایران مناجی بیدار باش بشریت برای استقبال از خورشید ولایت عظمی بود که خود فرمود این رشادت ها همه از سحر شهیدان است و ما منتظر رویت خورشیدیم. آغاز عصر امام روح الله آغازی بر پایان شبی پرالتهاب و مژده فرارسیدن مطلع الفجر ورود مستضعفان جهان به دوره بین الطلوعین تاریخ برای درک مطلع الشمس به رهبری امام خامنه ای است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بی شک این زمزمه شهدای انقلاب است که با وقوع انقلاب ا سلامی و ظهور انسان کاملی چون امام، بشر وارد عهدی تاریخی و جدید شده است. عصر رجعت، بشریت به معنویت و اخلاق و توحید که این اصل به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر(عج) و ظهور دولت پایدار حق منتهی خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی افزود: آری؛ دولت پایدار حق فرا می رسد و انقلاب اسلامی ما فریاد عملی انتظار موعود بود که اینک نه تنها از ایران بلکه این فریاد در سال‌های اخیر از لبنان، عراق، یمن، کشمیر، نیجریه، بحرین، آذربایجان و فلسطین به گوش می رسد.

وی تاکید کرد: این بینش به انقلاب اسلامی که دهه فجر نماد تقویمی آن است، قطعاً از جنس نگرش انحرافی تاریخ نگاری هگلی نیست. بلکه از جنس تاریخ آگاهی و در نسبت با موعود گرایی تعریف می شود چرا که معتقدیم انقلاب اسلامی زمینه ساز پدیده یکتا در افق تحولات آینده جهان است که مژده ظهور آن یکتا را به امام جبهه مقاومت و رهبر انقلاب بزرگ جهان اسلام و انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا و امریکا داده است. همان که خط بشارت استقبال از خورشید ولایت عظمی را در گام دوم انقلاب به جوانان خویش الهام نمود.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی متذکر شد: همان که به پیروی از خمینی کبیر که فرمود دشمن بزرگ انقلاب اسلامی یعنی امریکای فرعون صفت، اکنون لب گودال است و در مسیر تحولات آینده جهان عنقریب مانند تایتانیک غرق خواهد شد و می بینید همین ابتدا جناب «جو» اعتراف می کند که دیگر امریکا نمی تواند در عرصه های جهانی حاضر باشد.

وی افزود: از منظر تحولات اجتماعی، امام جزو محدود رجال الهی بود که توانست یک ملت میلیونی را در تاریخ به میدان دین بیاورد و با سلطنت در دل های مردم دلداده ایران، سلطه ظلم پهلوی را ساقط کند. او توانست در سپهر گفتمان جدیدی که به ایران و جهان در مکتب اهل بیت (ص) معرفی کرد، نقش مردم در حاکمیت را منطبق بر ولایت بازآفرینی می کند و با منش مردم داری این اقیانوس عظیم را برای ساخت ساختاری جدید و بی سابقه در نظام های سیاسی دنیا به تلاطم درآورد.

قاضی زاده هاشمی گفت: امام با مردم قیام کرد و با ایمان به ظرفیت مردم قیام کرد و از مدلی جدید از رابطه ای عمیق با مردم رونمایی کرد که استقبال بی سابقه و شگفت انگیز بهمن ماه نماد این مدل و حکومت مردم پایه شد.

وی تاکید کرد: پس انقلاب را باید مرهون فداکاری های مردم و محصول قدرت مردم دانست و وعده الهی ید الله مع الجماعه تحقق پیدا کرد. به واقع می توان ادعا کرد که نسخه واقعی مردم سالاری و نه مدل جعلی و آمریکایی آن بعد از پیروزی انقلاب و آن هم در پرتو رابطه حضرت امام با امت شکل گرفت و این خود یکی از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: احیای معنویت و اخلاق در جامعه رو به ابتذال پهلوی آن هم به کمک اراده و خواست خود ملت، احیای حفظ استقلال‌طلبی، عزتمندی و ظلم‌ستیزی با زنده کردن نهضت کربلا، عشق عاشورا در دل‌های مردم، احیای روحیه مستضعف‌نوازی، محرومیت‌زدایی با پرچم عدالت‌خواهی و با مدل سازماندهی خدمات اجتماعی به دست خود مردم و نیروهای مردمی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در گام اول است که اکنون به عنوان مدل‌های تمدن‌ساز در مرحله خودسازی و جامعه‌پردازی گام دوم حتماً قابل توسعه و تکمیل است.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: اکنون که بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب و مرحله تأسیس نظام اسلامی می‌گذرد، ما شاهد فراز و فرودهایی در حرکت پرصلابت جمهوری اسلامی در مسیر چهل و اندی ساله تحقق اهداف خود هستیم، نشانه‌ها و نوسانات نبض جمهوری اسلامی به ویژه در سال‌های اخیر از ضرورت یک حرکت جدید و کاملاً جوان‌محور برای تحول عظیم در نظام مدیریت کشور با ما سخن می‌گوید.

وی تصریح کرد: اینجا سخن از سختی تحول عظیم در گام دوم انقلاب است که متن آن در بیانیه گام دوم انقلاب و خط مستقیم آن به دست‌خط امام امت و رهبر این انقلاب صادر شد. عزیزان! امروز بیش از دو سال از صدور راهبرد رهبری در ورود به گام دوم انقلاب گذشته است؛ راهبردی که مخاطب اصلی آن، جوانان متعهد ایران عزیز و پیشران آن، جوانان نخبه کشور هستند و جوانان دارای ذهنی خلاق و زبانی گویا در اقصی‌نقاط کشور هستند. امروز لازمه استمرار حرکت انقلاب اسلامی، ایمان عملی به راهبرد مقام معظم رهبری و گام برداشتن در مسیر گام دوم و زمینه‌سازی برای ورود جوانان در مدیریت ارشد کشور است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: برخی خستگان همچون لوکوموتیو کُند و پوسیده، هنوز در اتمسفر گذشته تنفس می‌کنند و در مقابل این فرمانِ فرمانده کل قوا تن به تحول در ساختارهای کشور نمی‌دهند البته اِشکال از ساختارها نیست بلکه اِشکال از عادت و مدیریت ناکارآمد و غیرعقلانی است که نمی‌خواهد اوضاع تغییر یابد.

قاضی‌زاده هاشمی تأکید کرد: نمایندگان مجلس مستحضر هستند که گام دوم انقلاب می‌بایست فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی را رقم بزند و در این مسیر رسالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار سنگین و راهبردی است. درواقع ریل‌گذاری این مسیر بر عهده مجلس و نمایندگان است.

وی اظهار داشت: مجلس یازدهم از طرفی پشتوانه تجربه ۱۰ مجلس طی شده را به همراه دارد و از طرف دیگر، به عنوان اولین مجلس گام دوم انقلاب باید تغییر نهادین در حکمرانی کشور را از خود شروع و نیز جهت و رفتار دولت‌های گام دوم را اصلاح کند.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفاف عرض کنم که یکی از انتظارات مردم از مجلس امید و انتظار، شفافیت در عمل به وظایف تقنینی و نظارتی است و امیدوارم با اراده قوی شما نمایندگان، طرح شفافیت آرای نمایندگان که مطالبه مردمی است به تصویب برسد تا مجلس در پیشگاه مردم سرزنش نشود.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: اکنون حدود یک سال از پیدایش ویروس منحوس کرونا می‌گذرد و مردم خوبمان با این بیماری پیچیده دست و پنجه نرم می‌کنند و همکاران عزیزم در خانواده بزرگ بهداشت و درمان از جان و دل به میدان فداکاری برای سلامت ملت آمده‌اند تا جان خویش را سپر سلامتی هموطنان عزیزشان کنند.

وی اظهار داشت: از این جایگاه به خیل ارواح سفر کرده شهیدان جامعه سلامت و پزشکی از صمیم قلب درود می‌ فرستم و ضمن عرض خدا قوت به فعالان جان برکف مدافع سلامت، عرض ارادت و مراتب حق‌شناسی خود را به ساحت این فداکاران تقدیم می‌کنم. هر چند که اگر در فرآیند تولید واکسن داخلی فرصت‌سوزی نمی‌شد، شاید قبل از وارد شدن به فصل بهار، زودتر به تولید واکسن داخلی می‌رسیدیم.