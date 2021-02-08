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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۳۰

در شروع معاملات هفته؛

برنت تحت تاثیر کاهش تولید اوپک‌پلاس ۶۰ دلاری شد

برنت تحت تاثیر کاهش تولید اوپک‌پلاس ۶۰ دلاری شد

قیمت نفت خام در معاملات امروز، دوشنبه، تحت تاثیر  کاهش تولید اوپک پلاس جهش کرد و قیمت هر بشکه نفت برنت به ۶۰ دلار رسید. 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در معاملات روز دوشنبه، تحت تأثیر کاهش تولید اوپک پلاس و امید به بسته کمک مالی آمریکا و بازگشت اقتصاد این کشور، جهش کرد و قیمت هر بشکه نفت برنت به ۶۰ دلار رسید.

تا ساعت ۸:۳۵ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۱.۱۰ درصد جهش کرد و به ۵۹.۹۹ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱.۰۴ درصد جهش کرد و به ۵۷.۴۴ دلار رسید.

گزارش اشتغال ضعیف آمریکا در ماه ژانویه امیدها برای تصویب سریع‌تر بسته مالی این کشور را افزایش داده است. این بسته در صورت تصویب می‌تواند باعث رشد اقتصادی و بازگشت تقاضای نفت شود.

کد مطلب 5141797

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