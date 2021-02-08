به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در معاملات روز دوشنبه، تحت تأثیر کاهش تولید اوپک پلاس و امید به بسته کمک مالی آمریکا و بازگشت اقتصاد این کشور، جهش کرد و قیمت هر بشکه نفت برنت به ۶۰ دلار رسید.

تا ساعت ۸:۳۵ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۱.۱۰ درصد جهش کرد و به ۵۹.۹۹ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱.۰۴ درصد جهش کرد و به ۵۷.۴۴ دلار رسید.

گزارش اشتغال ضعیف آمریکا در ماه ژانویه امیدها برای تصویب سریع‌تر بسته مالی این کشور را افزایش داده است. این بسته در صورت تصویب می‌تواند باعث رشد اقتصادی و بازگشت تقاضای نفت شود.